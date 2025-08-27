Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e tepki: Zalimler kaybedecek

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni”nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık." dedi.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ülkenin dört bir yanında ve denizlerde yüksek vazife şuuruyla çalışan jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının her bir mensubuna selam ve sevgilerini gönderdi.

Yurt içinde ve yurt dışında devletin bekası, milletin huzuru için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan güvenlik güçlerine Allah'tan üstün başarılar niyaz eden Erdoğan, zorlu ve nitelikli bir eğitim sürecini başarıyla nihayete erdiren gençleri canı gönülden tebrik etti.

Erdoğan, subay ve astsubayları devletine sadakat, milletine muhabbet, bayrağını hürmet anlayışıyla eğiten hocalara ve tecrübeleriyle kılavuzluk eden tüm komutanlara da teşekkürlerini iletti.

"KARŞIMDAKİ ŞU TABLO KARARLILIĞIN RESMİDİR"

Kalplerinde vatan ve millet sevgisi, gözlerinde ahlak, erdem ve cesaretin keskin ışıltısını taşıyan gençleri yetiştiren anne, babaların hepsine ayrı ayrı şükranlarını sunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürekleri Türkiye için atan bu evlatlarımızın heyecanına ortak olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün 881'i subay, 4 bin 130'u astsubay olmak üzere 2024-2025 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 5 bin 11 kardeşimizi hep birlikte mezun ediyoruz. Aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerden gelerek akademide öğrenim gören 15 subayımızın mezuniyet heyecanına iştirak ediyoruz. Dereceye giren kardeşlerimiz başta olmak üzere, mezuniyet diplomalarını alan 5 bin 11 subay ve astsubayımızın her birini tebrik ediyorum. Bugün, üniformalarını vakar, cesaret ve sorumlulukla kuşanan siz gençlerimizin tek tek alınlarından öpüyorum. Karşımdaki şu tablo kararlılığın resmidir. Şu tablo, Türkiye'nin güvenlik duvarıdır. Şu tablo, yarınlarınız için bir söz, bugünümüz için bir güvencedir. Her birinizle en az aileleriniz, komutanlarınız, hocalarımız kadar gurur duyuyorum."

Jandarma ve sahil güvenlik teşkilatının farklı birimlerinde, cennet vatanın dört bir yanında vazife üstlenecek subay ve astsubaylara başarılarla dolu bir meslek hayatı dileyen Erdoğan, "Hem ülkelerine hem de kardeşliğimize çok önemli katkılar yapacaklarından emin olduğum 15 misafir subayımıza da başarı dileklerimi iletiyorum. Memleketlerine döndüklerinde, ailelerine ve mesai arkadaşlarına bizden selam götürmelerini kendilerinden bilhassa rica ediyorum." diye konuştu.

"BİZİ BURADAN ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR OLDU"

Türkiye Cumhuriyeti'nin geçmişi ve geleneği olan bir devlet olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu aziz millet, binlerce yıllık köklü, güçlü ve şerefli bir maziye sahiptir. Bizler Anadolu'ya dün gelmedik, tarih sahnesine de dün çıkmadık. Eserlerimizde, değerlerimizde, erdemlerimizde çok geniş bir coğrafyayı adım adım, nakış nakış işledik. Asırlar boyunca barışın, huzurun, adaletin, adaletin sancaktarı olduk. Ezan-ı Muhammedi'ler gök kubbede ebediyen yankılansın, nazlı hilal şafaklar gibi dalgalansın.

Bunu düşünerek gerektiğinde serden geçtik. Bizi buradan çıkarmaya çalışanlar oldu. Ufkumuzu karartmaya, hürriyetimizi elimizden almaya kalkanlar oldu. Kardeşliğimizi bozmaya, aramıza nifak duvarları örmeye yeltenenler oldu. Kimi zaman işgal ordularıyla bunu yapmaya çalıştılar. Kimi zaman da ülkemizdeki maşalarını harekete geçirdiler. Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da, 40 yıl boyunca besleyip büyüttükleri militanlarını üzerimize saldırdılar. Hamdolsun, sarsılmaz bir iman ve iradeyle hepsini tek tek püskürttük. 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür'. Şehit ve gazilerimizin mukaddes emanetine dört elle sahip çıktık. Son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir, beraber olduk, sırt sırta verdik. Sonunda vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık."

Şehit ve gazilerimizin emanetine dört elle sahip çıktık, son 23 yılda yaşadığımız nice saldırıda bir olduk, beraber olduk, sırt sırta verdik, vatanımıza göz dikenleri hüsrana uğrattık. Dün tarihimizde 2 önemli dönüm noktasının yıldönümüydü. Tarih sayfalarına silinmez mürekkeple yazdığımız Malazgirt Zaferinin 954. Sene-i devriyesini idrak ettik, aynı gün bağımsızlık irademizin simgesi Büyük Taarruzun 103. Yılını iftiharla andık. 3 gün soran 30 Ağustos zafer bayramını coşkuyla kutlayacağız.

Bakın biz ülkemizdeki tek parti zihniyetinin temsilcileri gibi tarihimizi 100 sene önceden başlatmıyoruz. Tam tersine tarihimizin tamamını baş tacı ediyoruz. Selçuklu ve Osmanlı ile cumhuriyetimizi karşı karşıya getirmeye çalışan köksüzlere rağmen bin yıllık varlığımızın bütün aşamalarını sahipleniyoruz. Şunu unutmayalım. Bir ağacın kökü ne kadar derinlere inerse gövdesi de o kadar sağlam olur. Gövdesi ne kadar sağlamsa dalları da o derece geniş ve kuşatıcı olur. Biz hamdolsun kökü de gövdesi de dalları da kuşatıcı bir milletiz. Daha nice asırlar boyunca öz yurdumuzda özgürce yaşamaya inşallah devam edeceğiz.

Bugün Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızda yaşanan zulümler hepimizin yüreğini dağlıyor. Açlıktan karınları sırtlarına yapışmış masum yavruların görüntüleri kalp taşıyan her canlı gibi bizim de içimizi kanatıyor. Mazlum bir halkın soykırıma uğraması karşısında üzülüyoruz, hüzünleniyoruz. Siyonist cinayet şebekesinin katliamlarına bu kadar devam edebilirse elbette hepimizi hüzünlendiriyor. Kendilerini dev aynasında gören zalimler mutlaka kaybedecek rezil olup gideceklerdir. Masumların oluk oluk akan kanlarında hiç şüphe yok ki o kanları dökenler de boğulacaktır. Cenab-ı Allah zalimlerin hesabına yarına bırakır ama yanlarına bırakmaz. Her gün kameralar önünde kalleş kurşunların ve bombaların hedefi olan Filistinli kardeşlerimizin hesabı eninde sonunda sorulacaktır.



Bugün ailelerinizin gururu, hocalarınızın sevinci, milletin umudusunuz. Yarın karakolda amirin, denizde komutanın, sahada ekibin parçası olacaksınız. İnşallah bu millete ve devlete aşkla hizmet edeceksiniz. Gecenin karanlığında bir kapı çalınırsa ışık siz olacaksınız. Denizin ortasında yardım çığlığı yükselirse imdada siz koşacaksınız. Sınırda dalganın, yaylada rüzgarın, ovada toprağın diliyle konuşacaksınız. Aranızda çok sayıda kadın subay ve astsubayınız var. Cesaretin cinsiyeti olmaz. Adanmışlığın ölçüsü olmaz. Kadın erkek hepinizin mensubu olduğunuz kurumu şanla şerefle temsil edeceğinizden şüphe duymuyorum.

Şöhret geçici, şeref kalıcıdır. Yetki geçici, itibar kalıcıdır. Mevkii geçici, iz kalıcıdır. Sizin göreviniz iz bırakmaktır. İyilikte, adalette, merhamette, devlete ve millete hizmette iz bırakmak. Her birinizin görevinizi bu şuurla yapacağına yürekten inanıyorum. Bu ocağın kültürü hakiki öz güven, sarsılmaz disiplin ve sükûnetli cesarettir. Buradaki her bir arkadaşımdan meslek hayatı boyunca bu değerlere sıkı sıkıya sarılmasını istiyorum. Hükümet olarak biz de sizin vazifenizi en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli imkanları sağlamaya devam edeceğiz. Sokak çeteleri, suç örgütleri, zehir tacirleriyle mücadelemizi kararlılıkla hukuk çerçevesinde sürdüreceğiz. Kendini kanundan ve toplumu var eden temel değerlerden üstün gören her kim varsa hepsinin de tepelerine bineceğiz. Türkiye'nin huzuruna kastedenler devletimizin Türk güvenlik güçlerinin çelikten iradesiyle karşılaşacaklardır.

Rabbim, şehit ve gazilerimizin emaneti bu aziz vatana hakkıyla sahip çıkabilmeyi hepimize nasip eylesin diyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin. Her türlü tehlikeden beladan, musibetten uzak eylesin. Bu düşüncelerle, jandarma ve sahil güvenlik akademimizden başarıyla mezun olan 5 bin 11 subay ve astsubayımızı bir kez daha tebrik ediyorum. Siz gençlerimizi yetiştiren ailelerimize, hocalarımıza , komutanlarımıza şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Her birinizi tek tek alnınızdan öpüyor. Aziz milletimiz adına hepinize güveniyor. Hepinizi muhabbetle bağrıma basıyorum. Sağ olun.