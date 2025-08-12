×
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Gürcistan#Siyaset
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 17:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Beşeri ve ekonomik temel üzerine bina ettiğimiz görüşmelerimizde münasebetlerimizi daha da derinleştirme irademizi ortaya koyduk. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi halklarımızın refahına katkı sunacak şekilde ilerletmeye devam edeceğiz.

"YENİ TİCARİ HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ilerletmeye devam edeceğiz. 17 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması ilişkilerimizin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu gösteriyor. 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz.

Orta Koridor'un bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu, bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir

2 bini aşkın şirketimiz Gürcistan’da faaliyette. Görüşmelerimizde tüm gelişmelere dair fikir alışverişinde bulundu. 3lü formatta mekanizmalar vasıtasıyla bölgesel barışa ve işbirliğine katkı sunuyoruz. Gürcistan ve Türkiye stratejik ortak. Karadeniz’in güvenliği, Ukrayna’daki savaş ve Gazze’deki insanlık felaketini ele aldık.

Türkiye ve Gürcistan arasında ortaklığın halklarımızın iradesiyle güçleneceğine inandığımız belirtmek istiyorum. Türkiye ve Gürcistan olarak bölgemizde ve ötesinde işbirliği, sulh ve kalkınma için omuz omuza hareket etmeye devam edeceğiz.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili "Türkiye’nin desteği toprak bütünlüğü açısından Gürcistan için çok önemlidir. Katkınızdan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Rusya’nın Ukrayna’ya olan saldırıları Karadeniz’deki güvenlik konusunda Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanının gösterdiği diyalog açısından barışa katkısı çok önemli. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye Gürcistan milli maçını 4 Eylül’de izleyebilirseniz ziyaretiniz çok güzel geçecektir." ifadelerini kullandı.

