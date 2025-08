Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'Gazze' tepkisi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda “TÜGVA Yaz Okulları Finali Programı”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;

Sevgili gençler 81 ilimizde 400 bin öğrencimizin katıldığı yaz okulunda dolu dolu zaman geçirdiler. Yarıştılar, eğlendiler, öğrendiler. Pek çok evladımız ömürlerinin geri kalanında tebessümle hatırlayacağı anılar biriktirdiler. Tüm hocalarımızı tebrik ediyorum.

"GENÇLERİMİZİ MARİJİNALLERİN İNSAFINA TERK ETMEYECEĞİZ"

Türkiye Gençlik Vakfımız, eğitim, kültür, sanat faaliyetleriyle 11 yıldır hizmet veriyor. İslam dünyasını ilgilendiren bütün meselelerde TÜGVA milletimize yakışan bir tavır sergiliyor. Vakfımızın başarılı çalışmalarıyla iftihar ediyoruz. Ellerine geçen her fırsatı TÜGVA'ya saldırmakla değerlendirenleri rahatsız eden de bu çalışmalardır.



Gençlerimizi marijinallerin insafına terk etmeyeceğiz. Her bir gencimizi ihlasla kucaklayacak, muhabbetle bağrımıza basacağız. Her bir TÜGVA gönüllüsüne teşekkür ediyorum. Allah çıktığınız bu seferi inşallah zaferle müjdelesin.

Genç yürekler işte burada. Burada kükremiş sel gibi bendini çiğneyip, aşan TEKNOFEST gençliği var. Ben bu gençlikle gurur duyuyorum. Türkiye'yi inşallah bu gençliğe emanet edecek olmanın mutluluğunu tüm kalbimle hissediyorum. Hamdolsun sizler dünyaya gözlerinizi AK Parti iktidarlarında açtınız. Ülkesine ve milletine sevdalı kadroların yönetiminde büyüyorsunuz.

"28 ŞUBAT'IN KİRLİ VE KİRLİ ZİHNİYETİNİ TARİHİN ÇÖP SEPETİNE YOLLADIK"



Anne babalarınız gerçekten sancılı, sıkıntılı günler yaşadı. Yasaklara, baskılara, haksızlıklara karşı kararlı bir mücadele yürüttük. Katsayı zulmünü, kılık kıyafet yasaklarını, başörtüsü üstündeki baskıları tek tek ortadan kaldırdık. 28 Şubat'ın kirli ve kirli zihniyetini tarihin çöp sepetine yolladık. Eğitimde fırsat eşitliği başta olmak üzere sizlerin önünü açacak pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

81 ilimizi kütüphane, yurt, gençlik ve spor tesisleriyle, bilim merkezleriyle gençlerimiz için donattık. Önümüzde gidecek daha çok yolumuz var. Kazandıracağımız reform, yatırım ve hizmet var. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun kuvveden fiile çıkmasına çok az kaldı. Milletimizin hasretini çektiği büyük ve güçlü Türkiye'ye kavuşmamıza çok az kaldı. Zulümle, krizle, çatışmayla boğuşan coğrafyamıza barış rüzgarlarının esmesine çok az kaldı. Her metre karesinde huzur, güven, refahın egemen olduğu bir Türkiye'yi teslim edeceğiz. Son nefesimize kadar hizmetinizde olmaya inşallah devam edeceğiz.

"SİZE İFTİRA ATACAK, SİZE KARA ÇALACAKLAR, BUNLARDAN ASLA YILMAYACAKSINIZ"



Sizler ebeyevenlerimizin yanısıra bu milletin evlatlarısınız. Daima iyinin, doğrunun ve haklının yanında saf tutacaksınız. Bilginizi ahlakınızla, şahsiyetinizi merhametinizde süsleyeceksiniz, çok okuyacak, çok öğrenecek, çok öğreteceksiniz. Size bakanlar hayranlık duyacak. Sizi yolunuzdan döndürmek isteyecekler, ümitlerinizi, hevesinizi, şevkinizi kırmaya çalışacaklar. Son LGS tartışmasında olduğu gibi size iftira atacak, size kara çalacaklar. Bunlardan asla yılmayacaksınız. Zorbalıklara boyun eğmeyeceksiniz, moralinizi hiçbir zaman bozmayacaksınız. Onlara en güzel cevabı başarılarınızla vereceksiniz.

"HİÇ KİMSE BU ÜLKEDE SİZE ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPAMAZ"



Türkiye ve dünya çapında elde edeceğiniz derecelerle onlara cevabı vereceksiniz. Hiç kimse bu ülkede size üvey evlat muamelesi yapamaz. Eğitiminizle, ufkunuzla, karakterinizle önünüze koyduğunuz hedeflerle sizden sonrakilere örnek olacaksınız. Rabbimizin çizdiği bir kader planı vardır. Bu yüzden bizim bugün farklı sebeplerle yapamadıklarımızı yarın inşallah sizler başaracaksınız. Karşımda işte böyle bir gençlik görüyorum. Rabbim sizlerin ayağına taş değdirmesin diliyorum.

"GAZZE'DE SON ASRIN EN VAHŞİ SOYKIRIMI YAŞANMAKTA"

Her biriniz Gazze'de yaşananları takip ediyorsunuz. Filistinli kardeşlerimiz siyonist cinayet şebekesinin yüzde 90'ını yerle yeksan ettiği Gazze'de açlık, susuzluk, ilaçsızlıkla mücadele ediyor. Her gün masum bebek, çocuk, kadınların şehadet haberini alıyoruz. Gıda dağıtım merkezi olarak adlandırılan kıyım merkezlerinde Gazzeli Müslümanlar bitkinlikten bayılıyor, kalleş kurşunların hedefleri oluyor.

Anneler bir çuval un alabilmek bir yudum suya erişebilmek için canlarını tehlikeye atıyor. Benzerlerini yalnızca toplama kamplarında görebileceğimiz sahnelerin çok daha kötüsü Gazze'de sözde medeni dünyanın gözleri önünde yaşanıyor. Gazze'de son asrın en vahşi soykırımı yaşanmaktadır. Sadece çocuklar, bebekler değil insanlık adına ne varsa masumların kanından beslenen bir avuç caninin elinde yok edilmektedir. Gazze'deki vahşete ilk günden itibaren en güçlü tepki veren ülke Türkiye'dir.

"GAZZE'DEKİ KARDEŞLERİMİZİ BİR AN OLSUN YALNIZ BIRAKMADIK"



Gazze'de mazlumların hakkını korkusuzca savunan hükümet Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Terör devleti İsrail'in karşısında dimdik duran iktidar bizim iktidarımızdır. Gazze'deki kardeşlerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. İsrail'le ticareti tamamen durdurarak, Filistin halkının yanında olduk. Uluslararası alandaki çabalarımızla Gazze'nin yanında olduk. Nice destek ve yardımla Gazze'nin yanında olduk. İsrail'den aferin almak için Filistin direnişine terör iftirası atanlara rağmen Gazze'nin kahraman evlatlarına sırtımızı dönmedik. Tehdit edildik, gizli açık pek çok operasyona maruz kaldık ama Filistin davasını savunmaktan vazgeçmedik.

MUHALEFETE 'GAZZE' TEPKİSİ



Birileri çıkıyor Filistin davasına olan sarsılmaz desteğimizi sorgulamaya kalkıyor. Edep ve adap dışı ifadelerle hükümetimizi karşınıza alanlara söylüyorum. Daha düne kadar Gazze'de topraklarını savunanlara terörist diyen siz değil miydiniz? 14 yıl boyunca Suriye'de neredeydiniz? Suriyeli kardeşlerimiz zulüm, işkence görürken neredeydiniz? Halep, Humus, Hama'da mazlumların üzerine varil bombaları yağarken neden sesiniz çıkmadı? Karabağ ülkemizin desteğiyle azadlık mücadelesi verirken işgalcinin tezleriyle can Azerbaycan'a iftira atan siz değil miydiniz? Kimseyi kandıramazsınız. Siz hiçbir zaman mazlumların yanında olmadınız. Ortadoğu'ya hiçbir zaman kardeşlik penceresinden bakmadınız. Ümmet olmanın ne demek olduğunu anlamadınız. Şimdi kapkara sicilinize bakmadan bizi eleştiriyorsunuz. Bakanlarımıza seviyesizce dil uzatıyorsunuz. Ne yaparsanız yapın bize kara çalamayacaksınız. Filistin halkının kalbindeki Türkiye, Tayyip Erdoğan sevdasını söküp, atamayacaksınız.

"TARİH BİZİM DİK DURUŞUMUZU YAZIYOR"



Türk milletinin 1 asır sonra kardeşleriyle yeniden kucaklaşmasına engel olamayacaksınız. Tarih bizim dik duruşumuzu yazıyor. Türkiye'nin verdiği zorlu mücadele mümin gönüllere iftiharla kazınıyor. Hürriyetin o kızıl kapısı mutlaka açılacak. Gazzeli kardeşlerimiz, özyurtlarında şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklarda inşallah ebediyen özgürce yaşayacak. O kutlu gün geldiğinde Allah nasip ederse biz de orada olacağız. Zalimler karşısında dik durmanın şerefiyle orada olacağız. Gazzeli kardeşlerimizle birbirimize muhabbetle sarılacak, kucaklaşacak, inşallah hep beraber omuz omuza şükür namazı kılacağız. Suriye'de olduğu gibi Gazze'de de zulmün sona erdiğini inşallah göreceğiz. O güzel günlere mutlaka vasıl olacağız.

Her şey geçecek, bu zulüm bitecek ve kan duracak bu enkaz kaldırılacak. İnşallah geriye yine tüm cesametiyle Filistin kalacak. Rabbim o günlere görmeyi, Filistinli kardeşlerimizle birlikte bizlere, hepimize inşallah nasip eylesin diyorum. Türkiye Gençlik Vakfı Yaz Okulu'na katılan gençlerimizi kutluyor, her bir evladımıza başarılar diliyorum. Yeniden kavuşmak, yeniden buluşmak, yeniden hasbıhal etmek dileğiyle hepinizi sevgiyle selamlıyor, sizleri Allah'a emanet ediyorum.