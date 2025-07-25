Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla devam eden yangınlarda Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı buralarda devam ediyor. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor. Tabii ne yazık ki şehitlerimiz malum. 10 şehidimiz defnedildi. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Gerçekten çok çok büyük felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felakette de bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralardan sıyrılamadılar ve bunun neticesinde de şehitlerimiz ebediye uğurlandı. Allah yar yardımcımız olsun" dedi.

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"LİDERLERİ İSTANBUL'DA BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son buluşma Çırağan'da oldu. Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Ve Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken, Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar. Ve bu arada Ukrayna heyeti, Çırağan'a geçmeden önce bizlerle Ankara'da bir araya geldi. Ben de kendilerini kabul ettim, onlarla görüşmelerim oldu. Bu arada da sayın Vladimir Putin'le görüşmem oldu. Kendilerinin desteğini istedik. Bundan sonraki süreçte de belki bu hafta içerisinde tekrar Sayın Putin'le ve Sayın Trump'la da görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda IDEF dünyada farklı bir konuma yerleşti. Bunun için ciddi manada siparişler almaya da başladık. Bu siparişler devam ediyor. Savunma sanayiinde her şeyden önce çok farklı bir konuma yerleşmek durumundasınız. Eğer o yeri yakalayamazsanız dünyada o mücadeleyi sürdüremezsiniz. Savunma sanayiindeki tüm arkadaşlar her türlü fedakarlığı yapıyorlar, gayretlerini ortaya koyuyorlar. Göreve geldiğimizde 20 milyar dolar gibi bir potansiyele sahiptik ama şimdi 80 milyar dolar gibi bir potansiyele sahip hale geldik. Daha da güçlü bir hale inşallah geleceğiz" diye konuştu.