Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum. TSK'nın her bir mensubuna buradan sevgilerimi gönderiyorum. 80'i dost ve kardeş ülkelerden olan toplam 241 subayın mezuniyet heyecanına şahitlik ediyoruz. Üstlenecekleri yeni vazifelerinde kendilerine şimdiden başarılar diliyorum. Burada eğitim alan misafir subaylarımızı da yürekten tebrik ediyorum.

Üniversitemiz dünya çapında ses getiren işlere imza atıyor. Ordumuza bilgili, ahlaklı subay ve astsubaylar kazandıran üniversitemizin kadrosuna teşekkür ediyorum. Her ihtiyacında üniversitemizin yanında olduk. Tüm imkanlarımızla bu güzide kurumun yanında olmaya devam edeceğiz.

Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Geçmişin siper savaşlarının yerini siber savaşlar almış durumda. Ülkemizin güçlü bir şekilde var olması, yeni sistemde utup başı olarak yerini alması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Savunma sanayii hamlelerimizle küresel alanda adından söz ettiren ülkeler arasındayız.

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Stratejik imkan noktasında önemli adımlar atıyoruz. Burada yetişen vatan evlatları üstlendiği misyonla güvenliğin tesisine çok mühim katkılar yapıyor. Devletimizin bekası için fedakarca görev yapan tüm askerlerimize ve TSK'nın komuta kademesine bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

Bugün yapımı tamamlanan 6 camimizin açılışını yaptık.

Dünya askeri müktesebatına çok önemli katkılarda bulunduk. Tarih boyunca atalarımız önemli başarılara imza attılar. Savaş ahlakına riayet ettik. Akıncılarımızın Allah Allah nidaları cenk meydanlarından eksik olmadı. Tarihimizde kadınlara çocuklara sivillere dokunmadık. İlk düzenli ordumuzu 2234 yıl evvel kurduk. Alplerimizle erenlerimizle fetih ve gaza ruhunu gönül coğrafyasının dört bir yanına yayarken kalpleri de fethettik. Sultan Fatih'in liderliğinde 1453'te yalnız İstanbul'u fethetmedik. Savaş konseptini baştan aşağı değiştirdik.

Yavuz Sultan Selim Han Mısır seferi sırasında geçilemez denen Sina çölünü 13 günde geçti.

Ayrıntılar geliyor...