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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz programına katılıyor

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#Recep Tayyip Erdoğan#15 Temmuz Anma Programı#TBMM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 14:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'na katılmak üzere TBMM'ye geldi. Erdoğan'ı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, binaya giriş yapmadan önce tören mangasını selamladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyorTüm Fotoğraflar
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılıyor. Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandıktan sonra tören birliğindeki askerleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma töreninde yaptığı konuşmadan satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMMdeki 15 Temmuz programına katılıyor

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