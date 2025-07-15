Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz programına katılıyor

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de anma programı düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa katılıyor. Erdoğan, Meclis'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından karşılandıktan sonra tören birliğindeki askerleri selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anma töreninde yaptığı konuşmadan satır başları şunlar oldu:

Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yine güçlü şekilde omuz omuza vermiş birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

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