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Ä°ÅŸte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

AK Parti KadÄ±n KollarÄ± Liderlik Akademisi vesilesiyle sizlerle birlikte olmanÄ±n memnuniyeti iÃ§indeyim. Programa katkÄ± sunan herkesi yÃ¼rekten tebrik ediyorum. Partimize gÃ¶nÃ¼l veren, AK kadroya gÃ¼venenlere selamlarÄ±mÄ± saygÄ±larÄ±mÄ± gÃ¶nderiyorum. Kalbini kalbimizle birleÅŸtiren tÃ¼m dostlarÄ±mÄ±za selamlarÄ±mÄ± yoluyorum. 21 aydÄ±r Ä°srail'in vahÅŸi saldÄ±rÄ±larÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda topraklarÄ±na cesaretle sahip Ã§Ä±kan Gazzeli kadÄ±nlarÄ± kemali hÃ¼rmetle selamlÄ±yorum. O kadÄ±nlar ki her tÃ¼rlÃ¼ zorbalÄ±ÄŸa zulme raÄŸmen iÅŸgalcilere boyun eÄŸmiyor. FedakarlÄ±ÄŸÄ±n direniÅŸin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k mÃ¼cadelesinin destanÄ±nÄ± yazÄ±yor.Â

Liderlik akademimizin milletimiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. Birbirinden farklÄ± alanlarda 3 gÃ¼n boyunca dÃ¼zenlenecek etkinliklerin verimli geÃ§mesini diliyorum. TeÅŸkilat akademilerini sÄ±radan bir eÄŸitim olarak gÃ¶rmÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'yi asÄ±rlÄ±k hayalleriyle buluÅŸturacak azimli, kararlÄ±, Ã¶zgÃ¼venli kadrolarÄ±n yetiÅŸtiÄŸi akademi bizim iÃ§in hayati Ã¶nemdedir.

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"HEDEFÄ°MÄ°Z BÃœYÃœK VE GÃœÃ‡LÃœ BÄ°R TÃœRKÄ°YE"

Mevla bizleri millete hizmet yolundan ayÄ±rmasÄ±n. AK Parti davasÄ± yÄ±llarca kendi Ã¶z yurdunda Ã¶telenenlerin yok sayÄ±lanlarÄ±n davasÄ±dÄ±r. Hedefimiz bÃ¼yÃ¼k ve gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye'dir. Misyonumuz TÃ¼rkiye YÃ¼zyÄ±lÄ±nÄ±n ihtiÅŸamÄ±yla inÅŸasÄ±dÄ±r. PusulamÄ±z bizi biz yapan kadim deÄŸerlerimizdir. GÃ¼Ã§ ve ilham kaynaÄŸÄ±mÄ±z ise siyasi parti fark etmeksizin 86 milyonun tamamÄ±dÄ±r. Bunun iÃ§in siyaset yapÄ±yoruz. Sizler de saÄŸlam bir temel Ã¼zerinde yÃ¼kselen erdemliler hareketinin mensuplarÄ±sÄ±nÄ±z. Biz partimizi bÃ¶yle kurduk; erdemliler hareketi dedik.Â Â

"TÃœRKÄ°YE'YE TARÄ°HÄ°NÄ°N EN BÃœYÃœK BAÅžARILARINI YAÅžATTIK"

AK Parti olarak eserlerimizle, icraatlarÄ±mÄ±zla TÃ¼rkiye'ye tarihinin en bÃ¼yÃ¼k baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸattÄ±k. AdÄ±mÄ±zÄ± ÅŸanla ÅŸerefle milletin gÃ¶nlÃ¼ne yazdÄ±rdÄ±k. Hak ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin geliÅŸtirilmesinden, aile ve sosyal politikalara TÃ¼rkiye'yi Ã§ok yÃ¼ksek bir seviyeye Ã§Ä±kardÄ±k. YasaklarÄ± kaldÄ±rdÄ±k, vesayet odaklarÄ±nÄ± daÄŸÄ±ttÄ±k, kendilerini milletten Ã¼stÃ¼n gÃ¶ren kibir abidelerine hep birlikte hadlerini bildirdik. Bu mÃ¼cadele kolay olmadÄ±. Dikensiz gÃ¼l bahÃ§esinde yÃ¼rÃ¼medik. Gazete kupÃ¼rleriyle partimizi kapamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±lar. Sokak terÃ¶rÃ¼yle milli iradeyi esir almak istediler. Ama hiÃ§birinde muvaffak olamadÄ±lar.

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BaskÄ±lara boyun eÄŸmedik. Dik durduk ama hiÃ§bir zaman diklenmedik. Milli iradeyi egemen kÄ±lmak iÃ§in ter dÃ¶ktÃ¼k, mÃ¼cadele ettik. Her gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼ milletimize hizmet yolunda geÃ§irmeye gayret ettik. Her tÃ¼rlÃ¼ sabotaja, Ã§elmeye raÄŸmen Ã¼lkemiz iÃ§in tarihi kazanÄ±mlar elde ettik. Bu baÅŸarÄ±da en bÃ¼yÃ¼k pay hiÃ§ ÅŸÃ¼phesiz kadÄ±nlarÄ±n oldu. Metropollerden en Ã¼cra kÃ¶ylere, tÃ¼m hanelere, tÃ¼m gÃ¶nÃ¼llere kadÄ±nlarÄ±n sayesinde girdik. Bu Ã¼lkenin kadÄ±nlarÄ±nÄ± birilerinin aksine asla dolgu malzemesi olarak gÃ¶rmedik. HayatÄ±n her alanÄ±nda kadÄ±nlarÄ±n aktif bir ÅŸekilde rol almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±k.Â

Ãœniversitelerimizdeki kÄ±z Ã¶ÄŸrenci oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 13'ten yÃ¼zde 53'Ã¼n Ã¼zerine taÅŸÄ±dÄ±k. KadÄ±nlarÄ±n iÅŸgÃ¼cÃ¼ne katÄ±lÄ±m oranÄ±nÄ± 27,9'dan yÃ¼zde 36,5'e yÃ¼kselttik. KadÄ±n milletvekili oranÄ±nÄ± yÃ¼zde 4,4'ten yÃ¼zde 20 seviyelerine biz Ã§Ä±kardÄ±k.Â

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"2028 BÄ°R BAÅžKA OLACAK"

MaÅŸallah bu coÅŸkuyla 2028 bir baÅŸka olacak. Her zaman ne dedim; kale iÃ§eriden fethedilir. Kalenin iÃ§inde kim var? KadÄ±nlar var.

SÄ±fÄ±r tolerans ilkesiyle kadÄ±na ÅŸiddetle mÃ¼cadele ettik. KapsamlÄ± reformlarla etkin caydÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemleri hayata geÃ§irdik. KADES ve elektronik kelepÃ§e gibi uygulamalarla kadÄ±nlarÄ±n yanÄ±nda biz olduk.Â

"BATI'YA HOÅž GÃ–RÃœNMEK Ä°Ã‡Ä°N ÅžEKÄ°LDEN ÅžEKLE GÄ°RÄ°YORLAR"

TÃ¼rkiye'nin onurunu, milletimizin itibarÄ±nÄ± korumakta zafiyet gÃ¶stermeyeceÄŸiz. Bu kadro kendi Ã¼lkesini sÃ¼klÃ¼m bÃ¼klÃ¼m halde Ã¼lkesini yabancÄ± kuruluÅŸlara ÅŸikayet eden bir kadro deÄŸildir. Ã–zgÃ¼r neredeydi, Almanya'da. Ãœlkemizi ÅŸikayet etmeye gitti.Â Åžunu da Ã¼zÃ¼lerek sÃ¶ylemek zorundayÄ±m. KuvÃ¢-yi Milliye'ciz deyip BatÄ±'ya hoÅŸ gÃ¶rÃ¼nmek iÃ§in ÅŸekilden ÅŸekle giriyorlar. GÃ¼Ã§ odaklarÄ±na bel baÄŸlayanlar bizim dirayetli duruÅŸumuzu anlayamaz.

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Ã–ZEL'E KARÄ°KATÃœR TEPKÄ°SÄ°: GÄ°T BÄ°R GÃ–Z DOKTORUNA GÃ–RÃœN

ElhamdÃ¼lillah MÃ¼slÃ¼manÄ±z. Muhammed Ã¼mmetindeniz. Bin yÄ±ldÄ±r Ä°lahi Kerimetullah'Ä±n sancaktarlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan TÃ¼rk milletindeniz. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ã–zel'e sÃ¶zde karikatÃ¼r Ã¼zerinden Peygamber Efendimize saygÄ±sÄ±zlÄ±k eden mÃ¼ptezellerin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¼stlenmeden Ã¶nce bahsettiÄŸim telgrafÄ± tekrar tekrar okumasÄ±nÄ± tavsiye ediyorum. Utanmadan, sÄ±kÄ±lmadan gerÃ§ekleri Ã§arpÄ±tmak iÃ§in kÄ±rk dereden su getiriyor. MilyonlarÄ±n gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hakareti, rezilliÄŸi, provokasyonu gÃ¶remiyorsan sorunu baÅŸkasÄ±nda deÄŸil, kendinde ara. Ã–zgÃ¼r, git bir gÃ¶z doktoruna gÃ¶rÃ¼n. Hadi yolsuzluklarÄ±, sahtekarlarÄ± savunuyorsun. Peki bu kÃ¼stahlÄ±ÄŸÄ± niÃ§in savunuyorsun? Haramilere canlÄ± kalkan oluyorsun da hadsizlere niÃ§in sahip Ã§Ä±kÄ±yorsun? BÃ¶yle hassas bir konuda hiÃ§ mi ben ne yapÄ±yorum diye sormuyorsun. AslÄ±nda bu akÄ±l tutulmasÄ±nÄ±n sebebi bellidir. Siyasete milletin baktÄ±ÄŸÄ± yerden bakmÄ±yor.

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Allah aÅŸkÄ±na sen ne zaman bu Ã¼lkenin ana muhalefet partisinin genel baÅŸkanÄ± gibi davranmayÄ± Ã¶ÄŸreneceksin? CHP'nin Ã§ok ciddi bir siyasi kÄ±ble sorunu var.

"ANAMUHALEFET PARTÄ°SÄ° DÃœMENÄ° KÄ°LÄ°TLENMÄ°Åž GEMÄ° MÄ°SALÄ° SÃœRÃœKLENÄ°YOR"

CHP sadece belediye soyguncularÄ±nÄ±n deÄŸil milletten kopuk marjinaller, yÃ¼zÃ¼ maskeli provokatÃ¶rler, aÄŸzÄ± bozuk sokak eÅŸkÄ±yalarÄ±nÄ±n oyuncaÄŸÄ± haline gelmiÅŸtir. CHP tek baÅŸÄ±na karar alma ehliyeti olmayan ÅŸahÄ±s ve ÅŸÃ¼rekasÄ±nÄ±n elinde marjinalleÅŸmekte TÃ¼rk siyasetini enfekte eden sÃ¶ylemlerin merkez Ã¼ssÃ¼ne dÃ¶nÃ¼ÅŸmektedir.

TÃ¼rkiye'nin anamuhalefet partisi ÅŸu an yÃ¶netilmiyor, dÃ¼meni kilitlenmiÅŸ gemi misali sÃ¼rÃ¼kleniyor. Ã–zgÃ¼r Ã–zel'in girdiÄŸi yol Ã§Ä±kmaz sokaktÄ±r. Gerilim, nefret, kutuplaÅŸtÄ±rma siyasetiyle TÃ¼rkiye'de varÄ±lacak yer yoktur. Bu millet basiret sahibi bir millettir.

Aile kurumunu korumak, gelecek nesillere gÃ¼Ã§lÃ¼ miras bÄ±rakmak en temel vazifemizdir.Â LGBT gibi sapkÄ±nlÄ±klardan sanal bahis tuzaklarÄ±na, cinsiyetsizleÅŸtirme politikalarÄ±ndan kÃ¼ltÃ¼r emperyalizmine her gÃ¼n yeni bir cephede mÃ¼cadele veriyoruz.