İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih gibi İHA'lar ile savaş konsepti değiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Beykoz Millet Bahçesi'nde, İstanbul'un Fethi'nin 572. Yıldönümünde Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, katılımcıları ve İstanbul halkını selamlarken, Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlara muhabbetlerini iletti. Dünyanın farklı yerlerinde kalbi Türkiye ile atan, Türk milletiyle kaderdaşlık, duygudaşlık ve gönüldaşlık yapan tüm dostlara saygılarını yolladığını ifade eden Erdoğan, "Gözlerinin pırıltısında güven ve huzur bulduğum sevgili gençlerimizi de aynı şekilde sevgiyle selamlıyor, her birini tek tek gözlerinden öpüyorum. Fethe sahip çıktığınız için, fetih ruhunu yaşattığınız için her birinizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün Karabağ'da olduğunu, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Müstakillik Günü'nü Laçin'de büyük bir gururla kutladıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı İlham (Aliyev) kardeşim ve Pakistan Başbakanı Şahbaz (Şerif) kardeşimle dayanışmamızı tüm dünyaya bir kez daha gösterdik. Şimdi de bir başka gurur günümüzü, tarihimizin altın sayfalarından birini yine büyük bir coşkuyla selamlıyoruz." dedi.

"4 YENİ MİLLET BAHÇEMİZİ GÖZ BEBEĞİMİZ İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRIYORUZ"

İstanbul'a her gelişinde yüreğini ayrı bir sevinç kapladığını anlatan Erdoğan, "Bu şehre adımımızı atar atmaz inanın kalbimizi bir ferahlık kaplıyor. Bilhassa genç kardeşlerimle her buluşmamız bize yepyeni bir güç, taptaze bir enerji veriyor. Coşkunuz için, heyecanınız için, bu güzel tablo için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İstanbul'un zümrüt yeşiline büründüğü, bu aziz şehrin tüm sokaklarıyla, tüm caddeleriyle, yeni elbiselerini giydiği, baharın yazla usul usul kucaklaştığı bu güzel günde sizlerle bir aradayız." diye konuştu.

Erdoğan, Beykoz dışında İstanbul'da yapımı tamamlanan diğer millet bahçelerinin açılışını canlı bağlantılarla gerçekleştireceklerini belirterek, "Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz. Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci millet bahçelerimiz İstanbul için, ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve TOKİ çalışanları başta olmak üzere proje aşamasından ihale ve yapım sürecine bu yatırımların hayata geçmesinde emeği olanları kutlayan Erdoğan, "Yüklenici firmalarımıza, alın ve fikir teri döken işçilerimize, mimar ve mühendislerimizin tamamına ayrı ayrı şükranlarımı iletiyorum. Rabb'im hepsinden razı olsun, Rabb'im bizleri İstanbul'la birlikte tüm Türkiye'ye aşkla, hizmet yolundan ayırmasın diyorum." dedi.

"İSTANBUL'UN FETHİ HER ŞEYDEN ÖNCE BİLGİNİN, AZMİN VE İNANCIN ZAFERİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle devam etti:

"İstanbul'un Fethi'nin 572. yıl dönümünü idrak ediyoruz. 1453'te muzaffer bir komutan inanmış ve hedefe kilitlenmiş bir orduyla birlikte İstanbul'u fethetti. 53 gün süren kuşatma, henüz 21 yaşındaki Fatih'in liderliğinde göz kamaştıran büyük bir zaferle neticelendi. Çağ kapatıp çağ açarak bu zaferi milletimize hediye eden Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunu rahmetle yad ediyorum. Allah onu fetheden askerden, komutandan razı olsun. İstanbul'un Fethi her şeyden önce bilginin azmin ve inancın zaferidir. Tahta ge.er geçmez Fatih hummalı bir çalışmaya girişti, aşılmaz denilen İstanbul surlarını aşmak için yeni toplar döktürdü. Topları önce Edirne'de denedi sonra İstanbul'a taşıdı. Gemileri karadan yürüten Fatih müjdelenmiş bir fethi adım adım inşa etmişti. Şahi adı verilen bu yeni toplar kuşatmanın seyri değişmişti. 29 Mayıs'a gelindiğinde İstanbul artık ebediyen bizimdir.

Fatih sadece büyük bir komutan ve devlet adamı değil, aynı zamanda modern mühendisliğin öncüsü parlak bir alimdi. Fatih'in döktürdüğü şahi topları dönemin savaş konseptini baştan sona değiştirmiş, tarihe geçmişti. Ecdattan aldığımız bu birikimi, bu yenilik ruhunu bugün hamdolsun aynı şekilde yaşatıyor, gelecek kuşaklara aktarıyoruz.

"ARTIK KAPISI ÇALINAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK"

İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz. Az önce Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız. Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİNE GÜVENİYORUM"

Hatırlayın, ne yazıyorlardı duvarlara, bu CHP'liler, 'Zulüm 1453'te başladı' diyen o müflis zihinlerin aksine TEKNOFEST gençliği şanlı ecdadın izinden giderek Türkiye'ye yeni ufuklar açıyor. TEKNOFEST gençliği milletimizi kardan daha aydınlık bir istikbale taşıyor. Ben bu gençliği şu anda karşımda görüyorum. Ecdadın ruhunu şad edecek gençliğin bu gençliğin olduğuna inanıyorum.

Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz. TEKNOFEST gençliğine güveniyorum.

Bugün Beykoz Millet Bahçemizle birlikte toplam büyüklüğü 428 bin 100 metrekare olan 4 yeni millet bahçemizi hizmete açıyoruz. İstanbullu vatandaşlarımızın rahatça nefes alacağı çok geniş bir yeşil alanı şehrimize kazandırıyoruz. Laf ola beri gele yok. İş ola millete hizmet ola.

"MİLLET BAHÇELERİ AFET ZAMANLARINDA TOPLANMA ALANI OLACAK"

Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.

Millet Bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. 6,2 büyüklüğündeki son İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük.

Bunun dışında da çok sayıda başarılı projeyi hayata geçiriyoruz. Sıfır Atık projemiz küresel bir çevre hareketine dönüştü. Depozito yönetim sistemimizi de devreye alıyoruz. Pilot uygulamasını Sakarya'mızda başlattık. İnşallah 2026 yılının başında 81 ilimizde uygulamaya alacağız. Böylelikle geri dönüşümü teşvik ederek hem çevremize hem de ekonomimize aynı anda büyük katkılar yapacağız.

Son yolsuzluk soruşturmasında gördük ki, muhalefetin en çok sevdiği yeşil Benjamin Franklin yeşili. Mavide de en çok euro mavisini tercih ediyorlar. Ne diyelim onlarda sahte ve sanal güzellik koşmak yerine gerçek güzelliklerle tanışırlar. Boğaz'ın mavisini Beykoz'un yeşilini bu şehrin hakiki güzelliğini sevmeyi onlar da öğrenirler.

Beykoz, Arnavutköy, Kağıthane ve Sultangazi Cebeci Millet Bahçelerimizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."