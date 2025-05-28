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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, bir milletin sesinin yeniden dirilişi oldu

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Laçın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi, bir milletin sesinin yeniden dirilişi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 15:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da “28 Mayıs Bağımsızlık Günü” programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karabağ Zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan Bakü'den Nahcıvan'a Azerbaycan'ın dört bir yanındaki kardeşlerime saygılarımı sevgilerimi gönderiyorum. Sizlere 86 milyonun selamını iletmek istiyorum. Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık Günününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Obamız, yuvamız, göz bebeğimiz Azerbaycan'la bağımızı güçlendirerek devam ettireceğiz. Rabbim  Azerbaycan - Türkiye kardeşliğini ilelebet daim eylesin. 

Karabağ Zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlikte bu topraklarda yükselen her bir nota bu milletin yeniden dirilişinin sesi oldu. Birazdan dinleyeceğimiz ezgilerde büyüyen umudun, millet iradesinin tezahürü var. Muazzam bir zaferin ruhu var.

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Enerjiden ulaştırmaya her alanla Azerbaycan'la güçlü ilişkiler kuruyoruz. Azerbaycan'ın başarılarıyla hepimiz gurur duyuyoruz. 30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir.

Kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz. 

Can Azerbaycan halkına samimi misafirlikleri için, Laçın'lı kardeşlerimi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e teşekkür ediyorum.

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ALİYEV: ÜÇ KARDEŞ ÜLKENİN KARDEŞLİĞİ YILDAN YILA GÜÇLENİYOR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise, konuşmasında "44 günlük savaşta bizi Türkiye ve Pakistan destekledi, bu iki ülkenin desteği bizi umutlandırıyordu. Azerbaycan, Türkiye ve Pakistan'ın, üç kardeş ülkenin kardeşliği yıldan yıla güçleniyor. İyi günde de kötü günde de birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Azerbaycan#Laçın

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