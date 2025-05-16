Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemeçteyiz

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş ve ihtilaf bize göstermekte ki, savunma ve güvenlik gibi hayati konularda bölündükçe zayıflıyor birleştikçe güçleniyoruz.



Ekonomik güvenliği de istişare etmemiz gerekiyor. Genç ve dinamik nüfusu, büyük tüketim pazarlarına doğrudan erişim ile kritik önemdedir Türkiye. Bu adım kritik sektörlerde ortak yatırımların önünü açacaktır. Son yıllardaki yatırımlarımızla, doğal gaz alanındaki anlaşmalarla ülkemizi enerji merkezi hedefine yaklaşıyoruz. Türkiye Avrupa'da önemli bir aktördür. Türkiye Avrupa'nın tedarik zincirlerinin muhafazasına ciddi katkı sağlıyor.

"UKRAYNA'DA SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN KRİTİK DÖNEMDEYİZ"



Ukrayna'da silahların susması ve barış zemini için kritik dönemeçteyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu. Akan kanı durdurmak için fırsat penceresi açıldı.

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"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK"

İstanbul'da dışişleri bakanımız riyasetinde görüşmeler devam ediyor. Bunun heba edilmemesi gerektiğine inanıyorum. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.



Gazze'de 20 aydır eşi görülmemiş bir felaket yaşanıyor. Buna dur demek, artık yeter demek mecburiyetindeyiz. Netanyahu'nun saldırgan tutumu, tüm bölgemizi, farklı inançtan insanları tehlikeye atıyor. Avrupa'nın gereken ilgiyi göstermesini bekliyoruz. Gazze'de insanların açlığa mahkum olmasında Avrupa'nın kayıtsız kalması insani yönle bağdaşmaz. Gazze'nin tekrar yaşanabilir olması için tüm imkanları seferber etmeliyiz. Suriye'de 14 yıldır süren çatışmaların sona ermesi ile yeni ve umut dolu sayfa açıldı. Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıklaması kıymetli bir adım. Trump bölgesel istikrara verdiği önemi göstermiştir. Diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz. Diğer yaptırımların aynı şekilde ivedilikle kaldırılmasını bekliyoruz.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk'ta... Resmi törende samimi anlar Haberi görüntüle

ERDOĞAN LİDERLERLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile sohbet etti.

Zirvede çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, solunda ise Almanya Başbakanı Merz yer aldı.