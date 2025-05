Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık yeni bir ligde

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Konuşmamın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da da hissettiğimiz 5,2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bugün burada partimizin eğitim öğretim vizyonunun yeni bir hamlesinin, Teşkilat Akademisi'nin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu önemli programa öncülük eden AK Parti Genel Merkez ARGE ve Eğitim Başkanlığımızı tebrik ediyorum. Teşkilat Akademisi'ni partimizin omurgasını güçlendirmeyi amaçlayan çok önemli, kıymetli ve değeri ileride daha iyi anlaşılacak stratejik bir adım olarak değerlendiriyorum.

"SİYASET SAHNESİNE TESADÜFEN ÇIKMADIK"

Rabbim bizleri tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış kadro, teşkilat değiliz. Ortak hedeflerimiz, ortak bir davamız var.

Haberin Devamı

Bizim için tarih AK Parti ile başlamadı. Şu salondaki kadro İstanbul surları önünde cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet ile aynı heyecana sahip yürekli bir kadrodur. Biz nereden geldiğini bilen bir kadroyuz.

Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. AK Parti'nin hikayesi işte budur. Hem gaza ruhunu taşıyan nefer hem de birer dervişsiniz. Dervişlik öyle ucuz değil. Biz hem Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Bizim davamız, derdimiz büyük. Bu yol meşakkatli, zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, gayret ister. Kardeşlerim biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola çıkar için, makam mevki için çıkmadık. Biz bu yola vatan uğruna millet uğruna yanmak için çıktık.

Size bakanlar sizden cesaret alacak. Bu topraklardaki bin yıllık tarihimiz şunu apaçık göstermiştir. Türk - Kürt - Arap birlikte var olmuş, galibiyeti de mağlubiyeti de hep birlikte yaşamıştır. Malazgirt Türk Kürt Arap'ın ortak zaferidir. Çaldıran Türk Kürt Arap'ın ortak zaferidir. Kudüs'ün fethi, İstanbul'un fethi ve nicesi ortak zaferidir. Ancak dağılınca hep beraber fetreti yaşadık. Birbirimize düşünce çok büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız emperyalistler bunu çok iyi biliyor. Aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Nifak ve fitne soktular. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar çok iyi biliyor ki Türk Kürt Arap birlikte hareket ederlerse çok büyük olurlar. Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin tuzağına düşenler oldu.

Haberin Devamı

Kardeşliğimize pusu kurmaya devam ediyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Kürt'ü Türk'ten ayırırsan yalnız kalır. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan, Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Kutuplaştıran, bölen parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız.

"SİLAH BIRAKMA VE FESİH SÜRECİ MİT TARAFINDAN TİTİZLİKLE İZLENECEK"

Bölücü terör örgütü kendisini fesih edeceğini ve silah bırakacağına açıkladı. Silah bırakma ve fesih süreci MİT tarafından titizlikle izlenecek. Biz terörü silahı terk edene suhuletle yaklaşırız. Ama yanlışta ısrar edenle de mücadeleden bir milim geri adım atmayız. 86 milyonun sorumluluğunu taşımanın ciddiyetiyle hareket ediyoruz. Bin düşünüp bir söylüyoruz. Ayaklarımızı yere sağlam basıyoruz. İlgili kurumlarımızla her konuyu hiçbir boşluk bırakmadan çok kapsamlı olarak değerlendiriyoruz.

Haberin Devamı

Cumhur İttifakı ortağımız MHP ile sıkı koordinasyon ve eşgüdüm halindeyiz. Temkinliyiz, tedbirliyiz, sabırlıyız. Aynı zamanda iyimseriz, umutluyuz. Milletimizi, on binlerce canını, trilyonlarca dolarlık kaynağını yutan 40 yıllık terör girdabından tamamen çıkarmakta kararlıyız. Kimsenin kaygısı, endişesi olmasın, şüphesi olmasın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, gündemine hakimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı meselenin idrakindedir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İLE İNŞALLAH EN BÜYÜK ESERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Ne Irak'ta ne Suriye'de sınırımızda terör örgütlerine tahammülümüz olmadı bundan sonra da olmayacaktır. Bölgemizde terör kullanım süresi bitmiştir. Yabancı aktörlere bel bağlama dönemi kapanmıştır. Dünyamız kabuk değiştirmekte, eski nizam çatırdamakta, coğrafyamızda ise merkezinde Türkiye'nin yer aldığı yepyeni bir denklem kurulmaktadır.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Rusya tarafında karar alıcılar yok Haberi görüntüle

Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski ve heyetini Cumhurbaşkanı Külliyemizde ağırladık. Rusya-Ukrayna savaşına adil barışla son verme çabalarını konuştuk.

Türkiye kutupbaşı olarak yeni dönemde hak ettiği konuma hızla geliyor. Türkiye'nin ufku açılıyor. Türkiye'nin önü aydınlanıyor, yıldızı daha çok parlıyor. Türkiye diplomaside, ekonomide, ticarette, turizmde ve diğer alanlarda artık unutmayın, yeni bir ligde mücadele ediyor. Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Bugüne kadar her ne yaptıysak bu salonda bulunan bulunmayan geniş AK Parti ailesi ile yaptık.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ VATANDAŞLARIMIZA HEP BİRLİKTE ANLATACAĞIZ"

Haberin Devamı

Cadde cadde, sokak sokak, ev ev her bir vatandaşımıza ulaşacak ve şunu söyleyeceksiniz: Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Devlet Bahçeli birlikte arkalarında aziz bir teşkilatla her ne yapıyorlarsa bu millet için, bu devlet için, geleceğimiz için, huzurumuz için, refahımız için yapıyorlar diyeceksiniz. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin önünde en başta Recep Tayyip Erdoğan durur, en başta Sayın Devlet Bahçeli durur diyeceksiniz. Kimsenin zihninde şüphe, soru işareti, kaygı kalmayacak şekilde 'Terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız.

Gayretleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum."