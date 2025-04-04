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'Az önce kendisi ile görüştüm' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli açıklaması

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Son Dakika#İstanbul
Az önce kendisi ile görüştüm Cumhurbaşkanı Erdoğandan Devlet Bahçeli açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2025 15:01

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile konuşmasını aktarırken, 'Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. 'Nasılsınız' diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.' ifadelerini kullandı. Erdoğan, boykot çağrılarına tepki gösterirken, '2 Nisan'da AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değiliz. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD’ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye’ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İLERLİYOR'

Şu anda bu terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde yürümektedir. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar sizi yanıltmasın. Gezi’de de gördük, sonuçlarını gördük. CHP’nin attığı adımlar tutmayacak. Cumhur İttifakı Türkiye’nin her şeyidir. Terörsüz Türkiye’yi Cumhur İttifakı kuruyor. Her geçen gün daha iyiye giden Türkiye var.

Az önce kendisi ile görüştüm Cumhurbaşkanı Erdoğandan Devlet Bahçeli açıklaması

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'2 NİSAN'DA ALIŞVERİŞ HAREKETLİYDİ'

2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Bu milli yerli duruşun ne olduğunu göstermektedir. Bu duruşu gösterenlere milletim adına teşekkür ediyorum.

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'BAHÇELİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜM'

Devlet Bey ile telefonda görüştüm; Rahmetli Türkeş'e dualarımızı yaptığımzı kendilerine söyledim. Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin. Bizler bu ülkeye faydası olan büyüklerimizin yanında olduk ve olacağız. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat versin. "Nasılsınız" diye sorduğumuzda verdiği cevap 'gayet iyi' oldu.

Az önce kendisi ile görüştüm Cumhurbaşkanı Erdoğandan Devlet Bahçeli açıklaması

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Son Dakika#İstanbul

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