×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı! Erdoğan: İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boykot#Ekonomi
Ginede Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı Erdoğan: İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da canlı bağlantı ile "Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin Açılış Töreni"nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik." dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2023 yılında temelini attığımız camimizin tüm kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim inancımızda camiler taş ve harçla yükselen yapılar değil akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir.

3 bin 200 metre karelik geniş bir alan üzerine inşa edilien bu eser, aramızdaki kardeşliğin bir nişan göstergesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edeceği şekilde tasarlanan camimiz mimarisiyle peyzajıyla göz dolduruyor. Osmanlı Camii mimarisinin tek hacimli bu eserle Gine'de tüm İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini yansıtmak istedik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden mimar ve mühendisine projede yer alan tüm kardeşlerimize, tüm Gine makamlarına teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezanların Gine'de atan kalplere huzur vermesini, kardeşliğimizi daha da artırmasını ümit ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Boykot#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!