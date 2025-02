'Bu teklifler hukuk dışı' | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazzeliler vatanlarından koparılamaz

Haberin Devamı

Sayın Başbakan, aziz kardeşim, değerli heyet sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Pakistan'ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ve Pakistan kardeşlik hukuku ile birbirine bağlı İki büyük ülkedir. Bu topraklarda yaşayan Müslümanların Çanakkale ve İstiklal harbinde bize desteği müstesna ilişkilerimizin en çarpıcı örneklerindendir.

Pakistan'ın milli şairinin Çanakkale savaşına dair mısraları hepimizin hafızalarındadır. Bu eşsiz, tarihi ve beşeri bağlarımızın ışığında 2009'da tesis ettiğimiz iş birliği konseyi bugün dayanışmamızı kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır.



Konseyimizin 7. toplantısını tamamladık. Münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile - sosyal hizmetler, bankacılık, sağlık, savunma alanında 24 belge imzalandı.

İkili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Zerdari ile görüşmemizde de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz.

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmada hemfikiriz. Pakistan ile yürüttüğümüz projeleri ilerletme iradesini teyit ettik.

"PAKİSTAN, ASRIN FELAKETİNDE YANIMIZDA OLDU"

Türkiye Pakistan arasındaki ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinde Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar taziye ve destek mesajlarının Pakistan ile gönül bağının en halisane örnekleriydi. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrar için mücadelesini takdir ediyoruz. Terörün her türlüsü ile mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz.

Şehit düşen Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG-PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörle mücadelede Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilan edilmesi, okullarının Maarif Vakfı'na devredilmesi bu konudaki iradenin en anlamlı çıktılarıdır.

"HUKUK VE VİCDAN DIŞI TEKLİFLER"

Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yolu ile BM temelinde Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri dahilinde çözülmesini istiyoruz. Pakistan'ın Kıbrıs Türkü'nün haklı davasına desteği bizim için anlamlıdır. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz.

Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Anlaşmaların ülkelerimize ve bölgelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şahbaz kardeşime teslim edeceğim TOGG'un Türkiye Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. Yerli elektrikli otomobilin sayın cumhurbaşkanı için de hayırlı olmasını temenni ediyorum

PAKİSTAN BAŞBAKANI: DOSTLUĞUMUZ SONSUZA KADAR YAŞASIN

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:



Pakistan halkı adına Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "hoş geldin" dileklerimi iletiyorum. Değerli cumhurbaşkanını burada görmekten onur duyuyoruz. İki ülke arasında önemli ilişki vardır. Bu ilişki yüz yıllar öncesine dayanan büyük dostluk ilişkisi.



Türkiye, Pakistan'ın en zor zamanlarında yanında olmuştur. Sel felaketinde yanımızda olduğunuzu hep hissettirdiniz.



Hazır bu felaket günlerinde bir araya gelmişken Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin bir dörtlüğünü hatırlatmak istiyorum size; Şefkatte Güneş gibi ol cömertlikte nehir gibi ol.



Ortaklığımızın temelini oluşturan unsurlar daim olacaktır. İkili ilişkilerimizin yeni safhaya ilerliyor olmasından memnunuz.



Çok önemli bir lider olduğunuzu ifade etmek isterim. Türkiye, dünyada en fazla büyüyen ülkelerin başında geliyor. Her zaman ülkenize liderlik ettiniz, mazlumların hakkını savundunuz. Müslüman dünyası sizi yakından, dikkatle dinledi.



Sizler her zaman Keşmir'de Pakistan halkına dikkat çektiniz, halkın yanında oldunuz. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta sizin yanınızda olup net duruş sergiledik.



Pakistan'ın ve silahlı kuvvetlerimizin verdiği mücadeleye desteğiniz için teşekkür ediyorum. Terörizmde kayıplar yaşarken sizlerin her zaman desteğini hissettik. Terörizmin Afganistan'dan yayılmasını istemiyoruz. Ticaret, yatırım, iş birliği, tarım gibi konularda onlarca mutabakat imzaladık. Özel ekonomik bölgenin kurulması, imalat sanayi noktasında bu girişimler bizi mutlu ediyor. Umarım bu noktadaki kararlılığımız devam eder. Bu kararlar ve projelerin eylemlere dönüşmesini takip edeceğim. Ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Dostluğumuz sonsuza kadar yaşasın.