Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili İstanbullular, muhterem hanımefendiler, yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul Kadın Kolları'mızın 7. olağan kongremizin partimize, ülkemize ve tüm kadınlara hayırlı olmasını diliyorum.

Vefatının 1. yıl dönümünde Alev Alatlı'yı şükranla yad ediyorum. Son asırda yetişmiş en üretken kadın münevverlerimizden biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugünkü kongremizle birlikte vazifesinde devam eden ve yeni görev alacak olanlara başarılar, görevi devredenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Kadınlarımıza ve gençlerimize özel önem verdik.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir ekiple Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüze güç kattık. Kadın kollarımızda aynı heyecanı başlatacağız. 7 Şubat'ta İstanbul kongremizi yaparak büyük maratona noktayı koyacağız. AK Parti'nin kadın ve gençlik teşkilatlanması diğer partilere de örnek olmuştur. Kadınlar ve gençlerimiz adına bu gelişmeden gayet memnunuz.

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MUHALEFET BU KAFAYLA 222 YIL BEKLER

Ne tarafa bakarsanız bakın kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir. Bütün ailenin gönlünü fethetme yolu kadınlara ulaşmaktan geçiyor. AK Parti olarak hanelere kadın üzerinden girerek seçimlerde yüzde 50'leri bulan oy oranlarını yakaladık. Bu fethi ancak kadınlarımız yapabilir. Partimizi hak ettiği yere kadınlar taşıyabilir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz. Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler.

Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Biz bu günlere çok çalışarak, her zeminde mücadeleyi diri tutarak geldik. Yarın da aynı dinamizm ile milletimizin huzuruna çıkmalıyız. Aksi takdirde geçen mahalli seçimlerdeki gibi bu muhterislere mahkum ettiğimiz için milletimiz bizi affetmez.

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Bizi yarı yolda bırakmayan kadınlarımıza inanıyor ve güveniyoruz. İstanbul'un her alanda olduğu gibi diğer vilayetlerimize örnek olacağına inanıyorum.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla örselenen kesim kadınlardır. Cinsiyetsizleştirme sinsiliği adı altında erkekleri de içine alan duruma varmıştır. Çocuk istismarını da meşrulaştıran bu sapkınlığa itiraz etmek birçok batı ülkesinde neredeyse imkansızdır. Bu cinnetten milletimizi uzak tutmamız şart. Türkiye günden güne zıvanadan çıkan bu sapkınlıkla mücadelenin bayraktarlarından biri olmaya devam edecek. Bizde kadın daima ailenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilmiş, daima kadına hürmet edilmiştir. Türkçemizdeki adam ve kadın kavramları da sadece cinsiyet ayrımı belirtir. Küresel rüzgarlara kapılarak erkek kadın arasındaki çizgiyi ortadan kaldırmak bizi çağdaş yapmaz, emperyalistlerin küreselcilerin oyuncağı yapar. Evlilik sayıları düşerken boşanma sayıları artıyor. Bu tür akımlara yol veren ülkeler tehlikeyi gördükleri için tedbir almaya başladı. Evlatlarımızın doğumundan, evliliğine kadar hayatlarının her safhasında desteklerimiz ile yanlarında olacağız. Çocuklarımızın zihin ve beden sağlığı için tavizsiz mücadele yürüteceğiz. Aile kurumu için yeni politikaları devreye alacağız.