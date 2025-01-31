Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Antalya, rüya şehir. Antalya deva şehir, şifa şehir. Dünyanın görmek için yarıştığı tabiatı derde deva olan güzel Antalya'da bizi tekrar bir araya getiren Rabbime hamdediyorum. AK Parti Antalya İl Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime başarılar dilerken, bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dün de kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

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Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz. Bolu'daki facianın son olduğunu temin etmek hepimizin boynumuzun borcudur. Vefat eden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Kederli ailelere Rabbimden sabır niyaz ediyorum.

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