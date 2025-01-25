Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Miraç deyince aklımıza ilk olarak Kudüs-ü Şerif geliyor. Bu mübarek gece münasebetiyle Gazzeli kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyoruz. 50 binden fazla masumun şehit düştüğü Gazze'de yüzlerin ilk defa gülmesinden memnuniyet duyuyoruz. 15 ay boyunca Filistinli kardeşlerimizi nasıl bırakmadıysak Mübarek Ramazani Şerif öncesinde de tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Haydutluğa rıza göstermedik. Haksızlık karşısında sessiz kalmadık. Mazluma sırtını dönenlerden olmadık.

"SORUMLULAR HESAP VERECEK"

78 canımızı çok üzüntü verici şekilde kaybettik. 85 milyon olarak müteessir olduk. Yakınlarını kaybedenlerin acısını sadece tahmin edebiliyoruz. 1 günlük milli yas ilan ettik. Yargımız hiçbir şüphe bulutu kalmayacak şekilde olayın tüm yerleriyle aydınlatılması için çok yoğun bir gayret içinde. Tutuklananlar oldu. Milletimize bu büyük acıyı yaşatanların hukuka hesap vermesi için gereken ne varsa tavizsiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Siyasi polemikten sabırla uzak duruyoruz. Böyle bir trajedinin, siyasetçiler arasında bir kör dövüşüne, duygudan uzak, bir kayıkçı kavgasına alet edilmesini doğru bulmuyoruz. Yargı organlarımız, 78 canımızın yitip gitmesine sebep olanlardan bunun hesabını tek tek soracaktır.

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AK Parti bir dava hareketidir. Şahsım dahil hepimiz bu davada sadece birer neferiz. Hangi görevde olursak olalım aziz milletimizin efendisi değil, hizmetkarıyız. Hiçbirimizin bu makamları araç olmaktan çıkarıp amaç haline getirmeye hakkı yoktur.

Eskişehir bir sınırı Selanik'se, diğer sınırı Kırım'dır. Bir sınırı Semerkant'sa diğer sınırı Kuzey Kıbrıs'tır. Eskişehir, dayanışmanın barış içinde yaşamanın örnek şehirlerindendir. AK Partili kadrolar olarak Yunus Emre'nin dediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Biz de millete küsmek, bahaneyi millet de bulmak olmaz. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan fotoğrafı biz çok iyi okuyoruz. Yol haritamızı buna göre belirliyoruz. Kendimizi eleştirmekten çekinmedik. Hiçbirimizin gönül koymaya hakkı da vakti de yoktur. Biz büyük ve güçlü Türkiye idealine odaklandık.

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