Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da önemli mesajlar: Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şanlıurfa'da sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Şanlıurfa il teşkilatımız çatısı altında görev almış tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Yeni sorumluluk üstlenen kardeşlerime mevladan başarılar diliyorum. Diyarbakır'dan kucak dolusu selamlar getirdim. İl kongremiz orada da muhteşem bir atmosfer içinde gerçekleştirildi. Urfa'da bugün dalga dalga büyüyen bir umut gördüm.

"BENİM URFALI VATANDAŞIM HANGİ ENGELLERLE KARŞILAŞTIYSA BİZ DE AYNI ENGELLERLE KARŞILAŞTIK"

Şehre geldiğimiz andan itibaren gösterdiği misafirperverlikten dolayı şükranlarımı sunuyorum. Urfa'nın hikmet ışığından istifade etmeye çalıştık. Bizim Şanlıurfalı kardeşlerimizde aramızda farklı bir bağ var. Dik duracağız ama dikleşmeyeceğiz. Siyaset millete hizmet etme sanatıdır. Biz de muhalefetin yaptığı gibi millete küsme olmaz. Biz gönüller yapmaya çalışan bir hareketiz. Biz milletiyle çıkar birlikteliği yapan değil kader birlikteliği yaparız. AK Parti sandıktaki tercihe bakmadan 81 vilayete adil hizmet götüren partidir. 22 yıldır Türkiye'nin kaptan köşkündeyiz. Bu süreçte sayısız iftiraya muhatap olduk. Okuduğumuz şiir sebebiyle hapse atıldığımız günler oldu. Benim Urfalı vatandaşım hangi engellerle karşılaştıysa biz de aynı engellerle karşılaştık.

"KAYBETTİKLERİ 13 SEÇİME RAĞMEN ONURLUCA KÖŞELERİNE ÇEKİLMEYİ BİLMİYORLAR"

AK Parti hiçbir ayrım yapmadan 85 milyona hizmet üreten bir partidir. Biz adalet ve kalkınmayı tüm unsurlarıyla hayata geçireceğiz dedik. Bulunduğumuz makamlarda kimsenin diline etnik kimliğine bakmadık. CHP'nin nifak tohumu saçan siyaseti karşısında biz her zaman kucaklayıcı olduk. Türkiye'ye sığınmış Suriyeli muhacirleri zorla göndermekle tehdit ettiler. Kim CHP. Biz onları koruyacağız dedik. Sırf 3 5 oy fazla almak uğruna kimlerin kimlerle gizli anlaşmalar yaptığını inanıyorum ki unutmadınız. Karşımızda kaybettikleri 13 seçime rağmen onurluca köşelerine çekilmeyi bilmiyorlar. Milleti kutuplaştırmaya devam ediyorlar. Türk siyasetinde hiçbir karşılıklarının kalmadığını bir türlü anlayamıyorlar.

"BİZİ BİRBİRİMİZE HASIM EYLEMEYE ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Bunların durumu tam olarak işte böyle. Akıllarıyla dilleri arasındaki bağ neredeyse artık kopma noktasına gelmiş. Çok değerli yol arkadaşlarım biz bugüne kadar hep kardeşliği savunduk yine kardeşliği savunacağız. Bizi birbirimize hasım eylemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Muhalefetin bizi de içine çekmek istediği yapay gündemlerle vakit kaybetmeden Türkiye yüzyılı hedefimize ulaşmak için koşturuyoruz. Şahsımla beraber yol yürümeyi kabul etmiş tüm kardeşlerimden şunu özellikle rica ediyorum bizim yolumuz kardeşlik yoludur, bizim yolumuz muhabbet yoludur.

"İRADELERİNİ BATIYA PEŞKEŞ ÇEKENLER BİZİM İNSAN VE SİYASET TASAVVURUMUZU KAVRAYAMAZ"

Bizim yolumuz ileri demokrasi yolu. Bulunduğumuz makamların koltukların mevkilerin hepsi işte bu hedefleri gerçekleştirmek için birer vasıtadır. Milletimizin yüzlerce yıllık değerlerine sırt çevirenler bunu idrak edemez. Zihinlerini batıya köle edenler kiralayanlar iradelerini batıya peşkeş çekenler bizim insan ve siyaset tasavvurumuzu kavrayamaz. Bizim için en önemli husus bir gün bu makamlardan ayrıldığımızda ardımızda hayır duası ile anılacak, Allah ondan razı olsun denilecek temiz miras bırakmaktır. AK Parti çatısı altında bize yoldaşlık eden her bir kardeşimin en büyük hayali milletin teveccühüne mazhar olmak hayır duasını almaktır. Her bir gönüldaşımla teşkilatımızın her bir neferinden işte bu anlayışla işte bu yüksek şuurla çalışmasını özellikle bekliyorum.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ELİYLE BÖLGEMİZİ SÖMÜRENLERİN DEVRİ SONA ERMİŞTİR"

Suriyeli kardeşlerimizin zaferi komşuları olarak bizim de zaferimizdir. Beraberiz, hepimiz aynı toprağın aynı tarihin aynı geleceğin evlatlarıyız. Hepimiz aynı çınarın dalları aynı sevdanın yolcularıyız. Selahattin Eyyubi‘nin adalet sancağını birlikte taşıdık. Çanakkale’nin soğuk siperlerinde unutmayın beraberce çarpıştık. Hangi terör örgütü aramıza duvar örebilir. Bu toprakları bölmeye kimin gücü yetebilir. Bir ara darbecileri kullandılar daha sonra terör örgütlerini devreye aldılar. 40 yıldır da bölücü örgüt üzerinden senaryolarını hayata geçiriyorlar. Kardeşlerim, bu kirli oyunun artık raf ömrü tükenmiştir. Terör örgütleri eliyle bölgemizi sömürenlerin devri sona ermiştir. Terörü bir silah, araç ve maşa olarak kullanma dönemi tamamen bitmiştir. Terörle varılabilecek hiçbir yer yoktur.

"YA NAMLUSU ÜLKEMİZE DÖNÜK O SİLAHLAR GÖMÜLECEK YA DA TÜRKİYE’YE SİLAH DOĞRULTULAR GÖMÜLECEK"

Kan dökerek katlederek ulaşılacak hiçbir hedef yoktur. Terörle sonuç alınmayacağı ayan beyan görülmüştür. Bölücü örgütün kendini tasfiye etme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Bakın daha önce de ifade ettim terörle demokrasi yan yana olmaz. Terörle siyaset aynı kapta bir arada bulunmaz. Gelinen tarihi yol ayrımında tercihler daralmıştır. Bir tarafta hukuk demokrasi kalkınma refah ve huzur var diğer tarafta daha fazla istikrarsızlık gerilim ve huzursuzluk var. Bir yanda kardeşliğin egemen olduğu Türkiye yüzyılı var, diğer tarafta emperyalistlerin kanlı senaryoları. Şanlıurfalı kardeşlerim müsterih olsunlar. Ya namlusu ülkemize dönük o silahlar gömülecek ya da Türkiye’ye silah doğrultular gömülecek. Üçüncü bir yol yok.

"YABANCI MİHRAKLARA ŞUNU HATIRLATMAK İSTERİM; SİZİN BİLDİĞİNİZ KADAR BİZİM UNUTTUĞUMUZ VAR"

Artık terör bitsin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden terörün karanlık gölgesi tamamen çekilsin istiyoruz. Ortak coğrafyamıza gerilim ve istikrarsızlık değil ekonomik ticari beşeri işbirlikleri damgasını vursun istiyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Görüyoruz ki siyasi partiler arasında çok büyük bir mutabakat oluştu. Terörün bitmesine kardeşliğin pekişmesine yönelik bir umut doğdu çok elverişli bir atmosfer oluştu. Siyaset sahnesinde oluşan bir müspet havayı çok kıymetli buluyoruz. Terörden nemalananlar bundan elbette rahatsız oluyorlar ve olacaklar. Ama Allah'ın yardımı aziz milletimizin desteği ve samimi duasıyla terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacağız. Bu konuda kararlıyız azimliyiz. Cumhur İttifakı olarak fikir birliği içindeyiz. Temennimiz elbette bunun sükûnet içinde ve suhuletle gerçekleşmesidir ama yanlış yola girilirse eski hatalar tekrarlanırsa bu durumda yapmamız gerekeni yaparız. Burada bölücü örgütle sınırlarımız içinde ve dışındaki Kürt kardeşlerimizi aynı paranteze alarak ahkam kesen yabancı mihraklara şunu hatırlatmak isterim; sizin bildiğiniz kadar bizim unuttuğumuz var.