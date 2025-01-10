Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Aydınlı kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Demokrasi kahramanı Menderes'in Aydın'ı bugün bir kez daha selamlıyorum. Efeler diyarının gönlü aydın insanlarını bir kez daha yürekten selamlıyorum.

Kardeşliğimiz, dayanışmamız inşallah daim olsun. 163 km'lik uzunluğu ile Aydın Denizli otoyolunun açılışını yaptık. 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 gelişli ana yol, 2 gidiş 2 gelişli bağlantı yolu ile bu yatırım tüm Ege'ye önemli katkılar sunacak. 1,5-2 saatlik yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Bu önemli yatırımın Aydın ve Denizli başta olmak üzere Ege bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aydın il kongremizin de hayırlı uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum.

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Bu topraklarda asırlardır huzur içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Ezanlarımız semaya yükseliyorsa şehitlerimizin fedakârlığı sayesindedir. Bu vatanın bu bayrağın bize şehitlerimizin emaneti olduğunun farkındayız. Şehitlerimizin emanetlerine sımsıkı sahip çıkıyoruz. O kahramanların çizdiği istikametten ayrılmadan, ülkemizin itibarını yükseltmek için gece gündüz koşturuyoruz. Terörsüz Türkiye ile şehitlerimize olan borcumuzu ödeyeceğiz. Bölücü örgütün teröründen ülkemizi kurtaracağız. Bölücü örgüte ağır bedeller ödettik. Sınırlarımızdaki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik.

"TERÖR KUŞAĞINI DÖRT YERDEN KIRIP ATTIK"

Sınır ötesi operasyonlar ile terör kuşağını dört yerden kırıp attık. Böylece terör örgütlerinin efendileri sayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik. Teröre karşı mücadelemizi içeride ve dışarıda büyük hassasiyet ile yürütüyoruz. Şam'ın özgürleşmesi ile bölücü teröristler iyice kapana sıkıştı. Kendilerine şimdi yeni patronlar arıyorlar. Kandan beslenen emperyalist güçlere göz kırpıyorlar. Ne yapsalar boş, Türkiye'ye husumet ile varacaklar hiçbir yer yok. Sahadaki gerçekle yüzleşmedikleri sürece ömürleri daha da kısalacak. Hiçbir şey elde edemediler edemeyecekler. El atına binen tez iner. Ya yok olacaklar ya da tasfiye olacaklar. Bizim temennimiz daha fazla yıkım olmadan terör illetinden bölgemizin kurtulmasıdır. Temennimiz bölgemizde huzurun hakim olmasıdır. Gerek Suriye devrimi gerek iç siyasetimizdeki adımlarla Türkiye'yi bu hedefe götürecek adım doğdu. Evlatlarımıza terörün olmadığı bir ülke bırakmayı istiyoruz. Aziz milletimizin irfanına, sağ duyusuna güveniyoruz. Kazanan 85 milyonun kardeşliği, huzuru olacak. Önce millet önce memleket. Bizim var oluş amacımız sadece budur. Bu çizgimizden asla sapmayacağız. Biz içeride ve dışarıda nelerle meşgulken muhalefetin nelerle meşgul olduğunu görüyorsunuz. Ankara'da bol keseden vaat dağıtıyorlar amma kendi işçilerine haklarını vermiyorlar. Liyakat diye meydanlarda kükreyip belediyeleri üç dört ayda yandaş, akraba hısım çiftliğine çevirdiler.

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"CHP'DE KİM SABAH ERKEN KALKARSA ONUN BORUSU ÖTÜYOR"

Biz Özgür Özel'den umutluyduk, iyimserlik içindeydik ancak beklentilerimiz ile uyumlu tablo göremedik. CHP'de hiçbir değişim olmadı, milletle aynı çizgide siyaset yapma alışkanlığını edinemediler. Siyaseti her önüne gelene duymak istediğini söylemek sanıyor. Ankara'da farklı başka yerlerde farklı konuşuyor. İstanbul'a gidince süt dökmüş kediye dönüyor. CHP'de kim sabah erken kalkarsa onun borusu ötüyor. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi çocuk oyun alanına çevirdiler. Komiklikte birbirleri ile yarışıyorlar. Bir ara elinde hesap makinesi ile kuyumcu kuyumcu geziyordu. SGK'ya olan borçlarını kaç çeyrek olduğunu hesaplamasını tavsiye etmiştim. Bir şeyler karalamış, borçlarını ton olarak hesaplamış. Sadece 7 belediyesinin borcu 15 buçuk ton altınmış. Kamyon kamyon borçlarını altın cinsinden de hesapladığı için tebrik ediyorum. Kendisine bir ev ödevimiz daha olacak. CHP'li belediyelerin yolsuzluklarını da hesaplarsa fevkalade olur.

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Biz bunlara göre tempomuzu ayarlamıyoruz. Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim unutmasın biz efendilik taslamaya değil millete hizmet etmeye geldik. 22 yılda hep bunu yaptık, ipi göğüsleyen biz olduk. Aydın'a kazandırdığımız kamu yatırımları 448 milyar lirayı buluyor. İlimize toplam 50 adet spor tesisi inşa ederek hizmete sunduk. Toplam 1499 yataklı 25 hastane dahil 65 sağlık tesisi kazandırdık. Aydın Şehir Hastanemizi bu yıl içinde tamamlayıp hizmete açacağız.

"FİTNEYE FESATA KIRGINLIĞA ASLA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Aydın il sınırlarındaki 205 kilometrelik hattın tamamını yeniledik ve bakımını yaptık. Didim Yat limanını şehrimize kazandırdık. 4 baraj 2 gölet 8 sulama 2 içme suyu 13 taşkın korumu tesisi olmak üzere 31 projemizin inşası sürüyor. Aydın için eser üretmeye devam edeceğiz. Fitneye fesata kırgınlığa asla prim vermeyeceğiz. Teşkilat olarak birbirimize bir duvarın tuğlaları gibi kenetleneceğiz.