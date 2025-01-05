Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sevgili Trabzonlular, dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hasret türküleri söyleyen dünyanın dört bir yanındaki Trabzonlulara selamlarımı gönderiyorum.

Trabzon il kongremizin hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Trabzon'da partimize gönül vermiş, omuz vermiş kardeşlerimi tebrik ediyorum.,

Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım. Trabzon tercihini bir kez daha cumhur ittifakı belediyeciliğinden yana kullanarak bize olan sözünü tuttu. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edeceğiz.

AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarıyız ile konuştuk, yatırımlarımız ile konuştuk. Biz görevlerimize gelirken millete efendilik etmeye değil hizmetkâr olmaya geliyoruz dedik. Trabzon'un emaneti bizdedir, emin ve ehil ellerde. Liyakatli kadrolar Trabzon'da iş başında. Trabzon'un emanetine leke bulaştırmayacağız. Çünkü biz Trabzon'u gönülden seviyoruz.

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Trabzon şehirlerden bir şehir değildir. Şehit Eren Bülbül'ün ve tüm şehitlerin sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur. Gazilerimizin cesareti neyse Trabzon'un cesareti odur. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, hasmına karşı cesur olanların şehridir.

Bu şehir en zor gününde de AK Parti'nin ve milletinin yanında durmuş bir vefa timsalidir. En keskin virajları dönerken Trabzonlu kardeşlerimizin desteğini yanımızda bulduk.

Trabzon ülkemize yeri asla doldurulamayacak katkılar yaptı. Bölgenin ayağa kaldırılmasında Trabzonlu kardeşlerimiz önemli görevler aldı. Trabzon Türkiye Yüzyıl'ının öncü şehirlerinden olacaktır.

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok boyutlu, her adımı incelenmiş politika yürütüyoruz. Terörü kaynağında yok etme stratejisinde önemli başarılar elde ettik. PKK'nın uzantılarını sınır hattımızdan uzaklaştırdık.