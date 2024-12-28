Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal konut seferberliği başlatacağız

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, katılımcıları ve Bursa halkını selamlayarak başladı.

Bugün AK Parti olağan kongrelerinin yapıldığı Kars, Muş, Adıyaman, Kırşehir, Nevşehir, Düzce, Gümüşhane ve Bilecik'teki yol ve dava arkadaşlarına da sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şairlere ilham veren Bursa'yı, duygularına tercüman olan bir şiirle selamlamak istediğini dile getirdi.

Erdoğan, "Sen ki hiç solmayan gönül bahçemsin/Köküm sende dalım sendedir Bursa/ Kutup Yıldızı'msın, aydınlığımsın, yönüm sende, yolum sendedir Bursa/Seni gökte yıldız bekler, ay bekler, Doğu, Batı, Kuzey ve Güney bekler/Gaziler serdarı Orhan Bey bekler, Obam sende, ilim sendedir Bursa" dizelerini okudu.

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Şiir, medeniyet ve kurucu aklın sanata dönüştüğü kültür şehri Bursa'da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sınırlar değişir, devirler değişir, zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez. Bursa, Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkan şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Şam'dan Halep'ten buraya sığınan kardeşlerimiz var. Bursa'da geçmiş devletlerimizin farklı bölgelerinden kardeşlerimiz huzur içinde, güven içinde bir arada yaşıyor. Bursa Üsküp'ün kardeşi olduğu kadar Saraybosna'nın da kardeşidir. Bursa, Akmescit'in, Batum'un, Bakü'nün, Taşkent'in kardeşi olduğu kadar Halep'in, Humus'un da kardeşidir. Hama'nın, Şam'ın da kardeşidir. Rabb'im Bursa'yı ve Bursalı kardeşlerimizi korusun diyorum."

"AK PARTİ BİR VEFA ÇINARIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Gençler maşallah bugün çok coşkulu. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri bağrına basan Bursalılara şükranlarımı sunuyorum. İl kongremizin hayırlar getirmesini diliyorum. AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bi erdemliler hareketi olarak değil bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir.

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Görev alsın veya almasın bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük. Önümüzdeki dönemde de çizgimizi koruyacağız.

"EVDE OTURMAYACAĞIZ, SÜREKLİ SAHADA OLACAĞIZ"

Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken, yokluk zamanda partimiz için ayakkabısı çamurlanmış, varını yoğunu seferber edenleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar o fedakarlık abideleridir. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Partimizi Bursa'da her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa tekrar biz yapacağız. Roman kardeşlerimiz; evde oturan ölür, diyor. Bizim de yapmamı gereken işte budur. Evde veya il ilçe binasında oturmayacağız, sürekli sahada olacağı. Gayretleriniz için, samimi çabalarınız için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

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Bursa doğal güzellikleriyle herkesi kendine meftun eden bir şehirdir. Bursa'mızın iş çevreleriyle bir araya geleceğiz. Bursa sanayisi yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor. Bursa'yı her alanda geliştirdik, destekledik.

"KİMSENİN SERZENİŞİNE KULAK TIKAMADIK"

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte belirsizlikler daha da arttı. Hayat pahalılığı Bursa'mızı da etkilemiştir. Sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, zorluğun farkındayız. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı dürüst olma, şeffaf olma siyasetidir.

Sırf günü kurtarmak için verilen sonra unutulan sözler siyasete zarar verdi. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat verenler arkalarında hasar bıraktılar. Kendimiz bedel ödesek dahil ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Siyaset kurumuna güveni yeniden biz tesis ettik.

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Ulaştırmada, konutta, enerjide, tarımda, savunma sanayinde Türkiye tarihinin en büyük şahlanışını bizimle yaşadı. Artık dünyada itibarı artan bir Türkiye var. Tüm bu söylediklerimi ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak yaptık. Şahsi çıkarlarımız değil, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

"FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN"

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünleri boykot edin. Satılmayan, alıcısı olmayan ürünün kıymeti olmaz.

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"SOSYAL KONUT SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin önemli oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları 1+1 bir gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

ASGARİ ÜCRET

İşveren daha fala vermek istiyorsa versin. Biz tabanı belirliyoruz. Elini tutan yok.

İstihdamda bir kayıp gerileme yaşanmasını arzu etmiyoruz.

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz.

Bursa'mıza son 22 yılda 785 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Şehrimizin en önemli markalarından olan Bursaspor şimdilik iyi gidiyor. Takımımız taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladı. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Şehrimize 4 bin 149 yataklı hastane dahil 93 adet sağlık tesisi kazandırdık. 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesisimizin ise ihale süreci devam ediyor."