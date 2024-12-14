Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin yeniden imarı için yanlarında olacağız

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yiğidin hasına Dadaş demişler. Dadaş bizi bilir biz de Dadaş'ı. Sevgili Dadaşlar, Erzurum'un güzel insanlı, kıymetli dava arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kongrelerimizin partimiz için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bizim kongrelerimiz düğün gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Salonu dolduran kardeşlerimin nezdince tüm Erzurumlulara selamlarımı muhabbetlerimi gönderiyorum.

31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bugüne kadar size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu daha çok çalışarak ödedik. İnşallah aynı şekilde yola devam edeceğiz. Erzurum'un hak ettiği yere gelmesi için elimizden geleni yapacağız.

Haberin Devamı

Erzurum bizim milli değerimizdir. Nene Hatun bizim milli değerimizdir. Erzurum'daki her sanat ve kültür eseri bizim milli değerimizdir. Erzurumlu şairler bizim milli değerimizdir. Erzurum Kongresi'yle birlikte kongreye katılan delegelerin tamamı bizim milli değerimizdir.

"ERZURUM TÜM DÜNYAYA TANITILACAK"

Gençler Erzurum'u aynı şekilde dünyaya tanıtmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti olarak seçildi. Tarihiyle, tabiatıyla, Dadaş'ıyla bu güzel şehir bu vesileyle tüm dünyaya tanıtılacak. Bu önemli organizasyonun şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyum yapacağız.

Gözden Kaçmasın ABD medyasından Türkiye vurgusu Haberi görüntüle

İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor.

Şunu unutmayın, dik duracağız ama eğilmeyeceğiz. Bütün bunlara rağmen Türkiye, bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor, bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik.

Sorunların, sıkıntıların tamamı gelip geçidir. Türkiye hepsinin üstesinden gelecek kabiliyetine sahiptir. Müreffeh, güzel günler bekliyor. Milletçe biraz daha sabredersek her alanda hedeflerimize çok yaklaşmış olacağız.

Haberin Devamı

Türkiye Yüzyılı'nın parlak günlerini inşallah hep birlikte idrak edeceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ: CEHALET PAÇALARINDAN AKIYOR

Milletle aynı yöne bakmak, aynı sevinci paylaşmak, aynı yolda yürümek yerine rüzgargülü misali yel nereden eserse yönlerini oraya dönüyorlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ülkenin kazanmasına tahammülleri yok. Cehalet paçalarından akıyor. Sınırlarımızın ötesinde olanlar umurlarında değil.

"SURİYE'DE HALK DEVRİMİ GERÇEKLEŞTİ"

Suriye'de halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde 1 milyon masumun ölümüne sebep olan Esad kuyruğunu kıstırıp kaçmak zorunda kaldı. Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.

Haberin Devamı

Ama bakıyorsunuz birileri buna tahammül edemiyorlar. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Bir sürü zırvayı arka arkaya sıralayarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar.

AK Parti kaybetsin, AK Parti ve Cumhur İttifakı yıpransın, gerekirse Türkiye batsın diyecek kadar muvazeneyi yitirmiş vaziyetteler.

Kendi tecrübelerimizin yanı sıra 2200 yılı aşan geleneğe sahip Türk devlet aklının rehberliğinde planlarımızı yapıyor, adımlarımızı yine buna göre atıyoruz. 22 yıl boyunca milletimizin başını yere indirmedik. Her zaman bin düşündük bir söyledik.

Ülke ülke dolaşıp ülkesini yabancılara kötüleyenlerden olmadık. Dünyanın neresinde zulme uğrayan varsa mazlumun yanında dimdik durduk.

Haberin Devamı

Suriyeli muhacirlere gönlümüzün ve ülkemizin kapılarını açtık, sahip çıktık. Muhalefet bunları anlayamadı ve anlayamaz. Kimi gazeteciler kimi medya mensupları bunu bir türlü kavrayamadı. 4 milyon Suriyeli kardeşimizi bu topraklarda misafir ettik. CHP, anamuhalefet ne dediler gelir gelmez Suriye'ye göndereceğiz. Biz ne dedik biz muhacir kardeşlerimizi göndermeyeceğiz. Muhalefetin kışkırtmalarına rağmen Suriye krizinde ne kadar isabetli davrandığımızı bugün daha iyi görüyoruz.

Neden Esad'dan medet umduklarını millete izah edemiyorlar. Rahatsızlıkları nedir? Bunu açıklığa kavuşturmalılar.

Şam elçiliğini faaliyete geçiriyoruz. Suriye'nin yeniden imarı için yanlarında olacağız.

Haberin Devamı

Polemiğe laf yarıştırmaya bizim vaktimiz yok. Biz son 22 yılda Erzurum'a 411 milyar liralık kamu yatırımı yaptık."