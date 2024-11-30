Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel, Ankara'da siyasetçilik oynamasın

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kahramanmaraş'ın yiğit evlatları sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş'a mahcup olmayacağız.

Deprem sonrası karşılaştığı büyük zorluklarda dahi başını yere eğemedi, edelerimiz asrın felaketini yaşamalarına rağmen asla vazgeçmedi, asla pes etmedi, umutsuzluğa kapılmadı. El ele vererek hayata yeniden sarıldınız. Kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

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6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.

Bugünkülerde birlikte 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz.

2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek.

Gelecek yıl Maraş'ta 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Bu konutların yapımında emeği olan herkese, teşekkür ediyorum.

Bu kardeşiniz yaklaşık yarım asırdır bir şekilde siyasetin içinde. Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil eser ve hizmet kazandırmak için bir fırsat olarak gördük.

6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi. Depremin ekonomimizde yol açtığı tahribat 104 milyar dolardan fazla.

"DEPREM TURİSTLİĞİ DIŞINDA NE YAPTINIZ?"

Ana muhalafet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var. Özel çıkmış deprem konutları 10 yılda bitmez diyor. Buradan kendisine soruyorum; siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Güneşe, yağmura, fırtınaya aldırmadan afet konutlarını bitirmek için çalışan kurumlarımızın emeğini, gayretini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi işi bitirdiniz? Hangi icraatınız oldu? Hangi yaraya merhem oldunuz? Bölücü terör örgütüne iltisakı sebebiyle görevden el çektirilen bir şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu?

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Biz bugün Maraş'ta 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz.

"ELİNİZDEN TUTAN MI VAR"

Eski Genel Başkan'ınız 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyor. Meydanlarda ahkam kesiyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa arşın burada. Hadi buyurun yapın. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemezler. Bunlar para balyalarını dizme dışında taş üstüne taş koyamazlar. Bunların iş yapmak, hizmet üretmek gibi bir derdi yok. Bunlar tek bildikleri algı ve reklam yapmak.

Bunlardan devrik genel başkanı hükümet bu enkazın altında kalır diyordu. Kaderin cilvesine bakın ki bu zat önce seçim sandığının daha sonra da kurultay sandığının altında kaldı.

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Oğlum diye bağrına bastığı kim varsa ellerine geçen ilk fırsatta bunun böğrüne hançeri sapladı.

Yeni bir müjdeyi şehir hastanemizle veriyoruz. Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız.

"ÖZEL, ANKARA'DA SİYASETÇİLİK OYNAMASIN"

Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e diyorum ki Ankara'da siyasetçilik oynamak yerine gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış, Kahramanmaraş'ta gör. Bizi kendinizle de karıştırmayın. Çünkü biz söz verince unutan değil gecesini gündüzüne katıp gerçekleştiren bir hükümetiz.

Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız. Çok daha modern bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz. 21 aylık sürede afetlere dirençli, çevre dostu akıllı şehirleri inşa ediyoruz.

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Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz