Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Hiç şüphesiz tarihinde ilk kez Umman'dan Türkiye'ye bir devlet başkanı düzeyinde ziyaretin gerçekleşecek olması, tarihi bir anlam ifade etmektedir." dedi.

İki lider, gerçekleşen görüşme sonrasında anlaşmaların imza töreni düzenledi.

"BİDEN'IN GAZZE'DE ATEŞKES GİRİŞİMİ GEÇ KALINMIŞ AMA ÖNEMLİ BİR ADIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

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Tarık'ı misafir etmekten memnuniyet duyuyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Umman'dan ülkemize devlet başkanı düzeyince ilk ziyaret bu. Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngörüyorum. İlişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem sonrası sergiledikleri dayanışma için teşekkür ediyorum. Yemen konusundaki katkıları takdire şayandır. Devlet nişanını kendilerine takdim ettim. Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum. İlişkilerin daha da güçlenmesi için atılacak adımları değerlendirdik.

Umman'a ziyaret gerçekleştireceğim. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizin güçlendirilebilmesi için atılacak adımları değerlendirdik. Dış ilişkiler ekonomi sağlık kültür gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hedefimizi 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla ilişkilerimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman Türk ürünlerini tercih ediyor. Bugün bölgemizde yaşanan gelişmeleri de gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin verdiği desteği takdirle karşılıyoruz.

İsrail'in katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının kapsamlı bir işbirliği yapmasında mutabık kaldık. Lübnan'da ateşkes olması sevindirici. Lübnan gibi Gazze'de ateşkes olmalı. Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızı ifade etmek istiyorum. Gazze'de barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa yapmaktan çekinmeyiz. Amerikan Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır.

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HEYSEM BİN TARIK: Bizler her iki ülkenin faydasına olacak şekilde ilişkilerimizi artırma gayreti içerisindeyiz. Önümüzdeki dönem içinde çokça çalışacağız. Türkiye ve Türk şirketleri Umman'da kalkınmaya büyük katkı sunmuştur. Türk ekonomisine olan güvenimiz tamdır. Kültürel işbirliğimiz de karşılıklı bilgi ve kültür diyalogunu artırarak geliştirme arzusundayız. Bölgemizi ilgilendiren meselelerde Türkiye'nin duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz.