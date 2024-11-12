Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Gazze için hesap vermeli

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Emisyon Ticaret Sistemi'ni de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız. Bugün 31 bin megavat olan rüzgar ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız.

SIFIR ATIK VURGUSU

Sıfır Atık Projesi iklim değişikliğiyle mücadelemize güç katıyor. Projenin başlangıcından bu yana 5,9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik.

İklim krizinin en yoğun hissedildiği ülkelerdeniz. İklim Kanunu Meclis'e sunulacak. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik. Her 11 Kasım'da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti yüksektir. Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir bir dünya için BM'de Gelecek Paktını kabul ettik.

Haberin Devamı

'İSRAİL GAZZE İÇİN HESAP VERMELİ'

İsrail'in Filistin ve Lübnan'ı hedef alan saldırıları devam ediyor. İnsanları katletmeyi, büyük bir kıyıma yol açmayı sürdürüyor. Toprağa ve yer altına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden etkilemiştir. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.

2026 BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapmak için adaylığımızı açıkladık, adaylığımıza destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz.