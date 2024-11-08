Uluslararası kadın ve adalet zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Adaletten kültürel kodlara, ailenin güçlendirilmesine kadar burada pek çok meseleyi ele aldık. Kadınlarla birlikte sivil toplum ve resmi kurumlarımız açısından da biz de istifade ettik. Bugünkü zirvenin teması 'Yapay Zeka ve Kadın' olarak belirlenmesini son derece doğru buluyorum. Kadın ve adalet zirvesinin düzenlenmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı, uzmanları ve konuşmacıları canı gönülden tebrik ediyorum.

Tarih bize dünyamızın genel manada her 100 yılda kabuk değiştirdiğini gösteriyor. 2 asır önce başlayan sanayi devrimi ile birlikte hayatımızda keskin bir kırılma yaşandı. Fabrikalar, otomobiller, telefon, radyo televizyon derken insan hayatı kısa sürede köklü değişimlere sahne oldu. Ardından internet ve bilişimin devreye girmesiyle çok büyük değişimlere kapıldık.

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Algoritmaların, yapay zeka sistemlerinin yaptıklarını hayret etmekten kendimizi alamıyoruz. Tüm bu değişimler beraberinde üretim ilişkilerinin, insanı beklentilerinin de farklılaşmasını beklemektedir.

Bundan 40-50 yıl önce eşyalardan ziyade değerleri, ne yapıp ettikleri hep ön plandaydı. Sadece İslam aleminde değil Batı toplumlarında da mahremiyet duygusu yaygındı. Var olmak ile görünür olmak bütün bunlar arasında bağ kurulmuyordu. Günümüzde ise bireylerin hayata yaptığı katkılar değil neyi yediği, paylaştığı daha çok gündeme geliyor.

'DİJİTALLEŞME İNSANI NESNELLEŞTİRDİ'

Dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalin sunduğu imkanların yanı sıra insanı nesnelleştirdiğini çok net biçimde görüyoruz.