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'Irkçılık sosyal medyada yükseliyor' Erdoğan: Türk ve İslam düşmanlığı yapılıyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İSTANBUL#Marmara Üniversitesi
Irkçılık sosyal medyada yükseliyor Erdoğan: Türk ve İslam düşmanlığı yapılıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 14:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Marmara Üniversitesi mezunu olmaktan gururluyum. Toplamda 12 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen külliyemizle eğitim ve bilim alanındaki hedeflerimize biraz daha yaklaşıyoruz.' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Türkiye'de 'ırkçılık' adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Marmara Üniversitemizin kıymetleri mensupları, sevgili öğrenciler sizleri selamlıyorum. Bugün ayrı bir heyecan içindeyim. Yapım sürecini takip ettiğim  Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'ni açmaktan bahtiyarlık duyuyorum.

Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi'nde mezun olmaktan gurur duyuyorum.

Burası askeri kışlaydı, parmakla gösterilecek eğitim yeri olması için çalıştık. Marmara Denizi'ne hakim külliye projesinin ilk etabını 2021 yılında tamamladık. Külliyenin iki etabından mühendislik ve eğitim fakültesi, siyasi bilgiler fakültesi, hangarlar, öğrenci merkezleri de yer alıyor. 12 milyarlık yatırımla Türkiye’nin bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz.

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Şehrimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Külliyemizin inşasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. 141 yıllık köklü tarihinde Marmara Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Dünya’nın 198 farklı ülkesinde 340 bin öğrenci var. Yüzde 95’i kendi imkanları ile okuyor. Misafir öğrencilerin katkısı 3 milyar dolar civarında. Ülkemiz açısından övünülecek bir durumdur.

'IRKÇI FAŞİZM KONUSU SÜREKLİ KAŞINIYOR'

Bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Kimseyi rengine diline göre ayırmadık. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki tek bir cümle kuramadı. Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor. Irkçılığın yabancı düşmanlığının bayraktarı oldular. Irkçılık adı altında Türk-İslam düşmanlığı yapılmaktadır. Irkçılık sosyal medyada yükseliyor.

Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz.

Irkçılık sosyal medyada yükseliyor Erdoğan: Türk ve İslam düşmanlığı yapılıyor

Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı. Türkiye’nin böyle tuzağa düşmemesi için çok dikkatli olduk. Bizim karşılaştığımız sıkıntılar ile gençlerimiz karşılaşmasın diye çalıştık. Darbelerin bedelini milletimiz ödedi.

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Gezi olayları çok katmanlı bir senaryonun parçası olduğunu anlayacaktır. Biz bunları meşru eylem olarak göremeyiz. Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak gündeme getiriyor. Kendilerince bir özür bahsi açıyorlar. 11 sene olsada samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Gezi olayları sebebiyle çıkıp özür dilemesi gereken birileri varsa bunlar tabii ki demokrasiyi ve milli iradeyi savunanlar değildir. Bu hadisede asıl özeleştiri vermesi gerekenler, haftalarca sokakları ateşe, kaosa, gerileme, kargaşaya boğanlardır. Asıl öz eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır.

Irkçılık sosyal medyada yükseliyor Erdoğan: Türk ve İslam düşmanlığı yapılıyor

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Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır.

81 ilde üniversitemiz var. Yüksek öğrenim imkanını ülkemizin en ücra noktasına kadar taşıdık.

Irkçılık sosyal medyada yükseliyor Erdoğan: Türk ve İslam düşmanlığı yapılıyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İSTANBUL#Marmara Üniversitesi

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