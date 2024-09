Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım, hepinizi hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin nezdinde AK Parti'ye gönül veren vatandaşlarımıza selam ve hürmetlerimi gönderiyorum.

Tüm dava arkadaşlarımız ile iftihar ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yapacağımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. AK Parti'nin bayrağını şanla şerefle taşımış ve taşıyan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı heyecan ile milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Herkesi kucaklıyoruz. Biz beraberiz kardeşiz diyoruz 23 yıldır. Nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Terör eylemlerinden darbeye, medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştık. bizi çalıştırmamak için önümüze engeller konuldu. Kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, sermaye çevrelerinden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Her oyunu denediler, her yola başvurdular. Tüm bu saldırılara göğsümüzü siper etti, püskürttük ve milletimizin yardımı ile tuzaklarını başlarına geçirdik. Bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi ümitsizliğe kapılmadık. Her zaman Allah, millet bize yeter dedik. Hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak başımız dik şekilde yürüdük.

Türkiye'ye tarihinin atılımlarını yaşatan AK Parti'dir. Tüm alanlarda ülkemizi 23 yıl öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek seviyeye biz taşıdık. Her ilimizde eserlerimiz var. Milletin yapandan Allah razı olsun dediği yatırımlarımız var. İnsanımıza dokunan sayısız hizmetlerimiz var.

23 yılık bu sevda sizin bizim hepimizin sevdasıdır. Bu sevda 85 milyonu kucaklayan engin bir sevdadır. Bu sevda Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme sevdasıdır. Kutlu bir emanet gibi bu sevdayı yüreğimizde taşımaya devam edeceğiz. AK Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak tam bir dayanışma içinde aydınlık yarınlara beraber yürüyeceğiz. Tüm arkadaşlarıma, bu sevdaya gönül verdikleri için teşekkür ediyorum. Biz bu ülke ile bu millet ile kader ortaklığı yapmış, Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. Eser üretmenin, milletin yükünü hafifletmenin derdindeyiz. Vatandaşın sıkıntısına gözlerimizi kapatmıyoruz. Hayat pahalılığındaki zorlukların farkındayız. Milletin derdi bizim derdimiz, milletin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. Milletin her serzenişinin başımızın üstünde yer var. Bu millete bizim aşkımız var. Bu aşk bizi dertli yapıyor.

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. İş bilmezlikleri kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok.

Verdikleri sözü tutmak için çaba göstermek yok bunun yerine Kavga, didişme, ayak oyunu, kumpas var. Helalleştik dediler, milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün partisini himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur. insanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak feraset olur. Bunun adı murayiliktir, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. millet iradesine dil uzatanı affetmez. sadece AK Parti'ye, sadece cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz.

Çevremizdeki sorunlu tablo içinde birlik ve beraberliğini muhafaza eden, atılım atağında olan yegane ülke Türkiye'dir. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. İç cephenin güçlü tutulmasında siyasilere sorumluluk düşmekte.

Tüm siyasi partilerden sağ duyu bekliyoruz. Türkiye'nin ve milletin önceliği ortadadır. Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği karar ortadadır. Türkiye'nin gündemi dışındaki her konuya havanda su dövmek olarak bakıyoruz Muhalefet ne ile uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye indirmek var. Bizim gündemimizde istihdamı ihracatı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgedeki yangından ülkemizi korumak var. Gazze'deki katliamı durdurmak var. Millete verdiğimiz sözleri tutmak var. Gündemimizde sadece eser var.

AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek yola devam ediyor. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetindeki taşlar yerine oturmaktadır.

12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize ya Allah bismillah diyeceğiz. Bundan önce Türkiye buluşmaları ile tüm Türkiye'yi tarayacağız. Milletimizi dinleyeceğiz ve vatandaşımız ile gönül köprülerimizi güçlendireceğiz. 23 yıl boyunca daima iletişim kurduk, milletimize karşı dürüst, şeffaf davrandık. Bu süreçte de aynısı olacak. Yine milletin kapsını çalacağız. Millet bizden en bekliyorsa onu yapacağız. Milletin hassas terazisinde kendimizi tartacağız, eksiklerimizi gidereceğiz, yenilenmiş kuvvet toplamış şekilde yola devam edeceğiz.

Kongremiz Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından biri olacak. AK Parti sıradan bir parti değildir. Önemli olan sabitelerinizi koruyarak konumunuzu koruma kabiliyeti göstermektir. Toplumu referans alan, topluma güvenen değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor. Millete ve memlekete olan bitmeyen sevdası ile AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Sizlerden arzum şu, fitne tüccarlarına kulak asmayın. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş ucuz polemiklerin peşine katılmayın. Bölücü örgütün uzantılarının diline pirim vermeyin. Bunlar bize kurulmuş tuzaklardır. Unutmayın bizi bu günlere getiren başkalarının yanlışları değil kendi doğrularımızdır. biz doğru olursak zaten eğri hak ettiği yerde olacaktır.

Gerek milletimiz ile gerek kendi aramızdaki muhabbeti, kardeşlik iklimini muhafaza edeceğiz. Soğukkanlılığınızı her şarta korumanızı istirham ediyorum. Biz 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Boşa geçirecek tek bir dakikamız dahi yok. Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor.