Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yatırımcılarımızın daima yanındayız, turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Otelimizin kıymetli çalışanları, iş dünyamızın temsilcileri, misafirler sizleri hürmetle selamlıyorum. Otelin şehrimize, ülkemize ve Rixos ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Fettah Tamince'yi önemli yatırımları için tebrik ediyorum. Tersane bölgesinin güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum.

İMTİYAZLILARIN TAHAKKÜM KURDUĞU ESKİ ANLAYIŞA SON VERDİK

İstanbul'da ciddi bir ihtiyacı karşılayacaktır. Konaklama ve kültür noktasında da adından söz ettirecektir. İstanbul, kongrelerde önemli bir destinasyon haline geldi. Pek çok zirveye ev sahipliği yaptık. Rixos ile imkanlarımız genişleyecektir. 2 bin 27 metrekare etkinlik alanına sahip olan otelimiz toplantılar için de cazip hale gelecek ve Türkiye'ni tanıtımına katkı sağladığını görüyoruz. Rixos camiasını yürekten kutluyorum. Sermayenin renklere ayrıldığı, iş dünyasında da imtiyazlıların tahakküm kurduğu eski anlayışa son verdik. Bizim için yerli yabancı yatırımcı yok, katma değer sağlayan yatırımcı vardır. İş dünyasına destek vermeye devam edeceğiz.

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TURİZMDE CİDDİ İMKANLARA SAHİBİZ

Turizm yüksek istihdam sağlayan alanların başında geliyor. Turizm alanında dünyanın en güçlü potansiyele sahip ülkelerinden biriyiz. Ciddi imkanlara sahibiz. Yıllarca bu imkanları değerlendiremedik. Turizm dendiğinde sadece deniz kum güneş anlaşıldı. Sahillerimizle ilgili gereken çalışmalar yapılmadı. Kültürel mirasımız ise kaderine terk edilmişti. 2002'den itibaren bu yanlış gidişi değiştiremeye karar verdik. Turizmde devrim niteliğinde adımlar attık. Sadece sahil turizmini değil inanç, tarih, doğa gastronomi gibi alanlarda da çalışmalar yürüttük. Turizm için kullanılan bacasız sanayi ifadesi gerçek anlamına bizim dönemimizde dönüşmüştür. Bunu rakamlar da söylüyor.

TURİZM GELİRİ 56 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

2002'de turist sayısı 13 milyon iken 2023 sonunda 56 milyon 700 bin kişiye ulaştı. Turizm gelirini 56 milyar dolar sınırına getirdik. İlk 6 ayda 35 milyon turist geldi. Turizm gelirimiz istikrarlı şekilde artıyor. Turizm sektöründeki sıçramada birçok sektörün katkısı vardır. Ulaşımdaki yatırımların çok büyük katkısı oldu. Turistler havalimanlarımız sayesinde ülkemizin her köşesini ziyaret edebiliyor. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Ne gerek var dedikleri yatırımlarımız Türk turizmini zirveye taşıyor. Turizmde dünya markası olana kadar durmayacağız.

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DOĞU BÖLGESİ DAHA ÇOK TURİST ÇEKMEKTE

Doğu ve Güneydoğu bölgemiz daha çok turist çekmekte. Bir zamanlar terörün cirit attığı yerlerde artık huzur var. Terörden temizlenen yerleri insanlığa açtık. Galataport'a gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 19'luk artış oldu.