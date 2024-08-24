Mavi Vatan'a yeni güç: Pirireis... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Attığımız adımları korkuyla takip ediyorlar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kahraman ordumuzun kahraman mensupları, tersanemizin kıymetli çalışanları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Deniz Kuvvetlerimizin gücünü ve etkinliğini artıracak gemilerin teslimi ve Aksaz Tersanesi Komutanlığımızın hizmete girişi vesilesiyle bir aradayız. Bu özel günde tersane komutanlığımızla birlikte ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis denizaltımızı hizmete alıyor. Hızırreis denizaltımıza bayrak çekiyor ve seyir testlerini başlatıyoruz. Muratreis denizaltımızın havuz donatım faaliyetlerine başlıyor. İlaveten 2-3-4 numaralı akaryakıt gemileriyle 3 bin tonluk denizaltı havuzunu da hizmete veriyoruz. Gemilerimizin ve denizaltımızın inşasında emeği geçen her bir kardeşime kalpten teşekkür ediyor, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

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Sözlerimin hemen başında vatanımızın bekası milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı arz ediyor, rabbim hepsinden razı olsun diyorum.

"MAVİ VATAN'DA GÜÇLÜ BİR DONANMAYA SAHİP OLMALIYIZ"

Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz. Bu topraklardaki bin yıllık mevcudiyetini şehitlerinin mübarek kanlarına ve fedakarlıklarına borçlu olan bir milletiz.

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla 2002'den beri "Güçlü Türkiye Güçlü Ordu" şiarıyla TSK'yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız. Donanmamızı hedeflediğimiz seviyeye bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsurlarının başında denizaltılarımız vardır. Bugün hizmete giren TCG Pirireis, 6 adet havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılarımızın ilkidir. Reis sınıfı denizaltılarımız dünyadakilere kıyasla üstün özelliklerle donatıldı.

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Reis sınıfı tüm denizaltıları 2029'a kadar hizmete alacağız. Biliyorsunuz halihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Tabii ki bununla yetinmiyoruz. Yaklaşık 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEN projemizle ulaşmayı ümit ediyoruz. Böylece kendi denizaltısını dizayn edip inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız. MİLDEN projemizle ilgili çalışmalarımızda kendi mecrasında ilerliyor. Pirireis denizaltısıyla ilgili vurgulanması gereken bir diğer nokta şudur. Denizaltımızın inşasında birçok savunma sanayi firmamız alt yüklenici olarak görev almış böylece MİLDEN için büyük bir birikim elde edilmişti.

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Deniz kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu imkan ve kabiliyetlerine erişebilmesi için çok önemli projeleri hayata geçirdik.

Tersane altyapımızı güçlendiriyoruz. Şimdi 4. tersanemize kavuşuyoruz. Aksaz Tersanesi Komutanlığı toplam 113 bin metrekare alana sahiptir. Aksaz Tersanesi Ege ve Akdeniz'in kesiştiği konumda olduğu için stratejik açıdan fevkalade önemlidir.

Savarona gemisini aslına sadık kalarak baştan aşağı yeniledik. Savarona gemisini bakımsızlıktan kurtardık.

Savunma sanayiinde devrim yaptık. Savunma sanayi firmalarımız 3 bin 500'e çıktı.

Mavi Vatan'a masal diyen bedhahlara aldırmadan, engellere takılmadan, kesinlikle geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.