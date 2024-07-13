'15 Temmuz sonrası kritik adımlar attık' Erdoğan: Gardımızı indirmeden FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Üniversitesi 12. Dönem Müşterek Komuta Kurmay Eğitimi ile Harp Enstitüleri 6. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasının başında, 54’ü dost ve kardeş ülkelerden gelenler olmak üzere toplam 181 subayın mezuniyet sevincine ortak olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitenin harp enstitüsünde 12. dönem müşterek komuta ve kurmay eğitimi ile kara, deniz ve hava harp enstitülülerinde 6. dönem komuta ve kurmay eğitimlerini bitiren tüm subayları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız. Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir. Bu güzide çatı altında aldığınız eğitimin sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum. Hocalarımız da tebrik ediyorum.

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15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.

Türkiye 2 bin 333 yıllık tarihi ile dünyanın en köklü ordularından sahip olmasının yanı sıra kurmaylık eğitiminin de temelini atmış bir ülkedir. Yolumuz da yönümüz de daima ileriye dönüktür. Dünya değişirken Türkiye değişirken ülkemize yönelik tehditler değişirken askeri sistemimizin geriye gitmesi tahayyül edilemez. Her zaman daha iyisini daha mükemmelini hedefleyeceğiz

'GAZZE’DE ŞAHİT OLDUĞUMUZ SOYKIRIMDIR'

Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan kanı durdurmak için çalışıyoruz. İsrail’in hedef aldığı saldırılar nedeniyle Gazze’nin 4’te 3’ü enkaz yığınına dönüştü. Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Gazze’de şahit olduğumuz soykırımdır. Alınlarında asla temizlenmeyecek. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken kalıcı barış için de çaba sarf ediyoruz. Çabamız Gazze halkının rahat nefes almasıdır. İsrail hükümeti üzerinde daha fazla baskı kurulması gerektiğini NATO Zirvesi'nde muhataplarımıza çok net biçimde ifade ettik.

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'ÖRGÜT İYİCE KAPANA SIKIŞMIŞ DURUMDA'

Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Terörle mücadele çok önemli başarılara imza attık hudutlarımızda terör örgütünü eylem yapamaz hale getirdik. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak ve Suriye sahasında ise örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz.

KAYSERİ'DEKİ PROVAKASYON

Provokasyonları bağımsız görmüyoruz. Vandallar üzerinde verilmek istenen mesaj bellidir. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Bu sinsi planı yırtıp atacağız. Böl-parçala-yönetle coğrafyanın iliğini sömürenlere müsaade etmeyeceğiz.

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'FETÖ’NÜN GİZLİCE SIZDIĞI KURUMLARIMIZI ARINDIRDIK'

Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 10 bin 468’i ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi. 1886 kurmay subayın 1524'ü yani yüzde 81'i FETÖ'den ihraç edildi.

Yeni eğitim siteminde eğitim tabana yayıldı. 2018’den bu güne 3123 subay kurmaylık eğitimi aldı. Asla rehavete kapılmadan FETÖ’ye mücadelemizi sürdüreceğiz. Azami hassasiyet gösteriyoruz. Kahraman ordumuzu vesayetçi heveslere müsaade etmeyiz. Türkiye’nin bahtının açık olduğunu görüyoruz. Milletçe birlik beraberliğimize sahip çıkalım.

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