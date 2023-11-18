Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli Türk Talebe Birliğimizin 62. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kuruluşundan bugüne Milli Türk Talebe Birliğimizin çatısı altında görev alan, hizmet veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün de aynı kutlu mücadeleyi sürdüren kardeşlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzda hizmet bayrağını devralacak olan kardeşlerime rabbimden başarılar diliyorum.

Türkçe hassasiyetinden Bulgaristan'daki Türk mezarların tahribine karşı çıkmaya, Hatay'ın anavatana katılmasından Sovyet tehdidi ile mücadeleye, Kıbrıs meselesini sahiplenmekten Doğu Türkistan ve Kerkük'teki gelişmelere, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması davasından Büyük Türkiye Vizyonuna kadar gerçekten çok geniş bir yelpazede bunun örneklerini görmek mümkündür. Biz de gençlik yıllarımızda bu çatı altında pek çok faaliyete katıldık. Pek çok kültür ve sanat programında bir fiil yer aldık. Fakir de burada tesisler müdürlüğü yaptı, kültür müdürlüğü yaptı ve özellikle de üstadımızın jübilesi ile alakalı burada bir seçim yapıldı. Bu koltuklar o zaman yoktu. Tahta koltuklar ve iki arkadaş finale kaldık. Bir arkadaşım o kendine göre çok uzunca bir üstadın takdimine hazırladı. Ben de şöyle bir A4'ün yarısı kadar bir takdim hazırladım. Tabi üstadımızın bazı ifadeleri çok ağırdı. Diğer arkadaşıma onu yaptırmadı. Görevi fakire verdi. Jübilesini spor sergi sarayında yapıyoruz. Yani bugünkü Harbiye'de bulunan salonun yerinde spor sergi sarayı vardı. İstanbul'un en büyük spor salonu orasıydı. Trübünler çöktü muhteşem bir katılım ve üstadımızın orada başlayan o jübile serüvenini İzmir, Ankara devam ettirdik. Böyle bir süreç söz konusu. Ayasofya'yı konuşuyoruz hep. Üstadımız orada 'Ayasofya açılacak hem de nasıl açılacak' diyerek o günden işaret fişeğini yaktı. Ayasofya'yı açmak bizlere nasip oldu.

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Tüm gençlerimizden istirhamım aman ha şu kucaklayıcılığı tavrınızı kaybetmeyin. Hep birlikte Türkiye olacağız.

"YATIYORLAR KALKIYORLAR DEDİKLERİ TEK ŞEY HAMAS"

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İsrail-Filistin olayını hep beraber görüyoruz. Yanlışlarımız, eksiklerimiz var. Tüm haçlı yapı bir arada. Dün akşamki ziyaretimde de bunu gördüm. Yatıyorlar kalkıyorlar söyledikleri şey Hamas da Hamas. Tabi kendilerine şunu söyledim. 13 bin kadın, çocuk, yaşlı İsrail tarafından öldürüldü. Bunu niye konuşmuyorsunuz?Ne olursa olsun dik duracağız, bundan taviz veremeyiz.

Ülkemiz adeta bir ateş çemberiyle çevrilidir. Haçlı-Hilal anlayışı bitmiş değil. O aynen devam ediyor. Bu ateş çemberini yakanların tek bir gayesi vardır. Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmektir ama müsaade etmeyeceğiz. Bu topraklar derken geniş manada gönül coğrafyamızdır.

Ayrıntılar geliyor...