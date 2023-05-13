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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Secim2023
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2023 12:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ümraniye'yi çok seviyoruz. Hele hele Pazar akşamı bir başka seveceğiz. Pazar akşamına hazır mısınız? Sordum katılım ne kadar, dediler 35 bin. Ümraniye'de çöplük patlamıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Ey CHP bunun hesabını nasıl vereceksin ya? CHP demek, çöp demektir, susuzluk demektir. Değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ümraniye bugün başka güzel. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. 

"SEVGİ KÖPRÜLERİ KURDUK"

Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. 14 Mayıs seçimini demokrasi şöleni olarak görüyoruz.

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Ey Türkiye, ey İstanbul, ey Ümraniye bu mücadelede bizimle misin? Mertçe yarışmak yerine genel başkanlığa geldikleri gibi rakiplerini de kasetle elemeye çalışanlara karşı sandığın namusuna sahip çıkacak mısın? İktidarı milletin gönlüne girmekte değil de, terör örgütü ile kol kola görmekte onların gönlüne girmekte sandığa dar etmekte hazır mısın? Talimatı Kandil'den alanlara gereken cevabı sandıkta vermeye hazır mısın? Sandıklar kapanana kadar durmadan çalışmaya var mısınız? 

Buradan soruyorum benim gençlerim bunlara geleceğini emanet eder mi? Ya bunlar terörist. Teröristlerle kol kola olanlara emanet eder mi? 

Ayrıntılar geliyor...

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#Recep Tayyip Erdoğan#AK Parti#Secim2023

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