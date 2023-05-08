Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomiyi IMF'ye teslim etmeyeceğiz

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Biz Kırklareli'ni çok seviyoruz. Bugün Kırklareli bir başka. Bizleri sağlıkta afiyetle buluşturan rabbime hamd olsun. Bizleri bağrınıza bastınız, yalnız olmadığımızı hissettirdiniz. Her birinize teşekkür ediyorum.

CHP'YE PKK'YA İP'E VATANIMIZI BÖLDÜRTMEYİZ

Benim Kırklarelili kardeşlerim iradesine sahip çıktığı müddetçe bize dergi kapaklarının tehdidi sökmez. Sizler kardeşliğinize böyle sarıldığınız müddetçe bizi kimse bölemez, ayıramaz biz bu CHP'ye, PKK'ya, İP'e bunlara ülkemizi, vatanımızı böldürtmeyeceğiz. Nice engelin üstesinden biz zaten böylece geldik. Bunlara fırsat vermedik, nice saldırıyı ihaneti böyle savuşturduk. 14 Mayıs'ta da aynısını başaracağız. Birliğimize beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizi ayırmak isteyenlere, hayat tarzı korkuları üzerinden ayırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Buradan çocukluk yıllarımı geçirdiğim Roman kardeşlerimi selamlıyorum.

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Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. Ne diyorlar, Öcalan'ın cezaevinin kapısını kıracaklarmış, ne diyorlar Selo'yu cezaevinden çıkaracaklarmış. Bu Selo ne yaptı Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşlerimizi bunlar öldürdüler.

Buraya gelmeyen eşinize dostunuza akrabanıza mutlaka ulaşacaksınız. Cumhurbaşkanımızın selamı var deyip 14 Mayıs'ın önemini anlatacaksınız. Kırklareli'nde kapısı çalınmadık, yüreğine dokunmadık kimseyi bırakmayacağız. Ben sizin kıdemli komşunuzum. Seçimi milletimizin kalbinde gözünde kazanacağız.

PARTİMİZİN UFKUNU BURADA ÇİZDİK

Hani benim her zaman söylediğim sözüm var ya; kale içeriden fethedilir. Kaleyi içeriden kimler fetheder? Kadınlar, hanımlar fetheder. Kırklareli'nin benim siyasi hayatımda farklı bir yeri var. Okuduğum şiir yüzünden cezalandırıldığımda Kırklareli bizi misafir etti. O kara günleri unutmadık. Milletimizin bize karşı gösterdiği vicdanlı duruşu unutmadık. Kırklareli insanının bize nasıl sahip çıktığını unutmadık. Pınarhisar'ı bir zindan olarak değil medrese-i yusufiye olarak gördük. Partimizin ufkunu burada çizdik. Türkiye'ye dair hayallerimizi Pınarhisar'da somutlaştırdık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini gerçekleştirdik. Milletimizin ayağına vurulan vesayet zincirlerini, kriz, darbe prangalarını tek tek parçaladık. Türkiye her alanda başarıdan başarıya koştu.

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SABOTAJ SİYASETİNE TESLİM OLMADIK

Elbette her insan gibi eksiklerimiz de olabilir. Kardeşlerim, bürokratik vesayetin takoz koyduğu projelerimizi burada saymaya kalksak bitiremeyiz. Biz bu sabotaj siyasetine teslim olmadık. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Aziz milletimize hizmetkar olmak için daha fazla ter dökeceğiz. Bunu Kırklareli'nin desteği ile başaracağız.

Bunların her seçim öncesi açtığı bir vaat bohçası var. Gittikleri yerlerde sağa sola savururlar. Bedava traktör vaatleri vardı verdiler mi çiftçi kardeşlerim. Bedava elektrik vaatleri vardı. Akıllarına gelen her şeyi söylerler. Bay bay Kemal bu işin piridir. Bu eski Türkiye'nin siyasetçi modelidir. Bu anlayışa son verdik.

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BÖYLE BİR GAZ YOK DEDİKLERİ KARADENİZ GAZINI EVLERE GETİRDİK

Seçim meydanlarında neyi vaat ediyorsak göreve gelince tek tek hayata geçirdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya bayram ikramiyelerini 2000 liraya yükselttik. Yerli aracımız Togg'u yollara uğurladık. Bay bay Kemal ve ortaklarının böyle bir gaz yok dedikleri Karadeniz gazını evlere getirdik. Biz ne dersek yaparız. Bizde yalan yok. Her şey doğruluktur. Bir sene için de mutfak ve ısınma için doğal gaz bedelini faturalardan düşeceğiz. Milletimizin kapısını çaldığımızda önce karnemizi gösterdik, sonraki dönemde ne yapacaklarımızı anlattık.

Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz.

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2013'e geldiğimizde IMF'e olan borcumuzu bitirdik. 2013'ten sonra bir kuruş almadık. Bay bay Kemal'in sözcüsü ve İP'in eskiden merkez başkanlığı yapmış olan mensubu otel lobisinde görüştü. Bize IMF'ye borçlanma tavsiyesi yaptılar. Biz böyle bir şeye ihtiyacımız yok dedik. Bay bay Kemal sen Londra'daki tefecilere git avucunu yalayacaksın. Onlardan sana yar olmaz. Ama sen zaten seçim kazanamayacaksın ki. Sen ciddi manada zavallısın. Onun gibi gizli gizli buluşup sözler vermeyeceğiz.

KİRA MESELESİNİ BİZ ÇÖZERİZ

Kardeşlerim bunca altyapıyı üstyapıyı biz Londra tefecilerinden aldığımız para ile mi yaptık. Çanakkale Köprüsü'nü tefecilerden aldığımız para ile mi yaptık. Ziya paşa çok güzel bir söz söylemiş. Eşek ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri. Aşkı olmayandan ufku olmayandan bu ülkeye ne de Kırklareli'ne hayır gelir. Kumar mı noter mi olduğuna karar vermeyen masadan Kırklareli'ne hayır gelir mi? Sabah akşam didişen koalisyon gençlerimizin sorunlarını çözebilir mi? Bizim vaadimiz açık; ülkemizin kalkınma hamlelerini nasıl gerçekleştirdi isek bugün de milletimizin ne meselesi varsa biz çözeriz. Kira problemini de çarşı pazardaki aşırı fiyat artışlarını da yine biz çözeriz. 30 milyar lira kamu yatırımı yaptık Kırklareli'ne. Bay bay Kemal senin belediye başkanın Kırklareli'ne ne yaptı? Gelirken yolların halini gördüm, rezalet. İstanbul, Ankara ortada, rezalet.

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İstanbul, Edirne, Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak hızlı trenin yapımı devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Halkalı Kapıkule arası 4 saatten 1 buçuk saate düşecek. 14 Mayıs'tan sonra hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz.

Bunlar Kürt kardeşlerimizi de istismar ediyor. Kahrolsun PKK demeyi sandıkta yapacağız. Kırklareli'ndeki kardeşlerimize layık gördükleri masa ve adayları bu. Gençlerimize umut diye pazarladıkları bu. 14 Mayıs'ta Kırklareli bunlara unutamayacakları ders verecektir. Kandil'dekiler kitapsız, ezansız, bayraksız. Ama karşımda bayrağıyla kardeşlerim var.