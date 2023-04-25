Cumhurbaşkanı Erdoğan: 55 bin kişiye madalya ve nişan takdim edilecek

Haberin Devamı

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Arama kurtarma ekiplerimizin kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madalya tevcih töreni vesilesi ile bir aradayız. Her birinize ayrı ayrı milletim adına teşekkür ediyorum. Kısa süre önce madalya ve nişanlar kanununda yaptığımız değişiklikle buna üstün başarı madalyasını ekledik. Biraz sonra takdim edeceğimiz madalyalarla yeni uygulamanın ilk adımını atmış olacağız.

Afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu unutmuyoruz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizleri ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kültürümüzün gereğidir. Bugünkü törenimiz ile sizlere teşekkür borcumuzu ödemek istiyoruz. Deprem bölgesindeki çabalarınıza şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Belediyelerimize, kamu kurumlarımıza, yardım çağrılarımıza karşılık veren yabancı dostlarımıza teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

55 BİN KİŞİYE MADALYA VE NİŞAN

Bu salonda bulunan misafirlerimiz madalyaya layık görülen ilk grubu temsil ediyor. 35 bini aşkın personel bilfiil görev aldı.İnsan üstü gayretlerinizi unutmayacağız. Toplam 275 bin kamu görevlimiz depremzedelerimizin yardımına gitti. Daha önce kimin yardımına koştuysak onlar da bizim yanımızda oldu. 90 farklı ülkeden 11 bin 320 arama kurtarma ekibi bize omuz verdi. 14'ü aktif olan 34 sahra hastanesi kuruldu. Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. 55 bin kişiye madalya ve nişanlarını takdim edeceğiz.

Her biriniz, sergilediğiniz olağan üstü fedakarlık ile adınızı tarihe yazdırdınız. Acımızın ortak olduğunu bir kez daha gösterdiniz. Hepimize umut aşıladınız. Ülkelerinizin gurur kaynağı oldunuz. Rabbim sizlerden razı oldun. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sizleri minnetle yad ettiğini bilmenizi istiyoruz. Çok değerli kardeşlerim, asrın felaketi sadece ülkemizin değil insanlık tarihinin yıkıcı afetlerinden biridir. Bu depremlerde 50 binin üzerinde kardeşimiz hayatını kaybetti. Nice canımızı kara toprağın bağrına verdik. Ardından yaşanan sellerde de 21 insanımız vefat etti. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Haberin Devamı

28 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPTIK

6 Şubat depremlerine maruz kalanlar ile bölgeye gidenler şahit olduklarını 'küçük kıyamet' diyerek tarih ettiler. Bilim insanları yer yüzünde meydana gelen en şiddetli sarsıntı olarak tarif ettiler. Neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. 872 bin bağımsız kısımdan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi. Ziyaretlerimizde depremin büyüklüğünü gözlerimizle gördük. Nasıl devletimizi seferber ettiysek, yaralarımızı sarmanın çabası içinde olduk. 781 bin 500 çadırın ve 85 bin konteynerin kurulumunu yaptık. Konutlarımızın temelini atıyoruz. Bölgedeki 57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. Hane desteği, taşınma, kira yardımı ve yakını vefat edenlere yaptığımız ödeme ile 28 milyar lira ödeme yaptık.

Haberin Devamı

MİLLETİMİZDEN 1 SENE MÜHLET İSTEDİK

İlk kazmayı depremden 15 gün sonra vurmuştuk. Köy evlerimizi teslim etmeye başladık. 650 bin yeni yuva yapmayı planlıyoruz. Bir yıl içinde 319 binini teslim etmeyi planlıyoruz. Tam kadro sahadayız. Seçim gündeminden bağımsız olarak 7 gün 24 saat deprem bölgesinde çalışıyoruz. Tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmayacağız. Milletimizden bunun için 1 sene mühlet istedik. Koşturmaya devam edeceğiz.

Umudumuzu daima diri tuttuk. Müjdelerle dolu günlerin geleceğine olan inancımızı kaybetmedik. İrademiz, kararlılığımız, zorlukların üstünden gelme azmimiz tamdır. Rabbimizin merhametinden asla ümidimizi kesmiyoruz. Dost ve kardeşlerimizin desteği ile bugünkü zorlukların da üstesinden geleceğiz. Rabbim yolumuzu açık etsin.