Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Açıklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekilleri ile iftar programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz" dedi. Konuşmasında "Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bir anda evleri yuvaları yıkılan depremzedelerimize 1 yıl içinde yapacağımız 319 bin konut ve köy eviyle şehirlerimizi ayağa kaldırma sözümüzü yine veriyoruz. İsteyen kendi şehrindeki geçici barınma merkezinde isteyen 81 vilayetimizde hayatını sürdürebilir. Ülkemizde milletvekilliği hem de genel siyasetin hengamesi altında yükü oldukça ağır bir vazifedir. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız

Bu dönemin bir diğer özelliği cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk meclisi olmasıdır. Henüz uygulamasını görmeden yeni yönetim sistemimize karşı çıkanlar vardı. Bir de asrın felaketi depremlerin canımızdan can kopartan sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Adıyaman milletvekilimiz ailesiyle birlikte hayatını kaybettiler. Diğer sınamalar gibi deprem felaketinin altında kalmadık, Allah'ın izniyle kalmayacağız.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Toggu teslim aldıSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan Togg'u teslim aldıHaberi görüntüle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda 319 bin afet konutu yapacağız

'BÜYÜK EKONOMİLERİN DAHİ ALTINDAN KALKMAKTA ZORLANDIĞI DALGALARI BİZ AVANTAJA ÇEVİREBİLİYORUZ'

Coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her safhası ayrı mücadeleyle geçmiştir. Bugüne kadar 2023 hedeflerimizin ışığında ilerledik, bundan sonra Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ilerleyeceğiz. Büyük ekonomilerin dahi altından kalkmakta zorlandığı dalgaları biz avantaja çevirebiliyoruz. Hiçbir engelin bu yükselişin önüne geçmesine bizi geriye savurmasına izin vermeyeceğiz. Elde ettiğimiz tecrübeler sistemi ileri taşımak için yapacağımız restorasyonlar için bize örnek olacaktır. Hiçbir tuzağın Türkiye'yi yolundan çevirmeyeceğini açık ve net tüm dünyaya gösterdik. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra yeni dönem meclisimizde sizlerle ve aranıza yeni katılacak arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. 

Gözden KaçmasınOtomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilkOtomobil dünyasında Togg rüzgarı: Dünyada bir ilkHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınListe çalışmalarında son durum ne Dicle Canova son kulisleri aktardıListe çalışmalarında son durum ne? Dicle Canova son kulisleri aktardıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Açıklama

BAKMADAN GEÇME!

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor

Yaş ilerledikçe neden daha az uyuyoruz? İhtiyaç mı azalıyor uykumuz mu kaçıyor?

#Sağlık
Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

Burun akıntısının rengi hangi hastalıkların habercisi? Sarı, yeşil, kahverengi ve daha fazlası...

#Sağlık
Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok Charlesın kral olmasına en çok onlar seviniyor

Taç giyme törenine sayılı günler kaldı, başlarını kaşıyacak vakitleri yok! Charles'ın kral olmasına en çok onlar seviniyor

#Kral Charles