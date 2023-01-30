Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın istihdamını 10.5 milyona çıkardık

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Denizli'nin güzel insanları, değerli hanımefendiler sizleri selamlıyorum. Ülkemizin en çok kadın işçi çalıştıran fabrikamızda siz değer üreten kadınlarımızda bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aramızda fabrikamızda çalışan kadınlarımız ile girişimci kadınlarımız ve sivil toplum temsilcileri de var. Her fırsatta tekrarladığım gibi kadınları hayatın dışında tutan toplum, potansiyelinin yarısını dışarıda tutmuş olur. Kadın; azmi, birikimi ve mücadelesiyle ayrı bir yere sahiptir.

"CUMHURİYET TARİHİNİN REKORUNU KIRDIK"

Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranlarını yüzde 70’lerden yüzde 88 seviyelerine biz getirdik. Hem çalışan hem de evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz desteklerle hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyleri yüzde 27’lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık 10,5 milyona yaklaştırdık. Üstelik bu olumlu gelişmeler artarak devam ediyor. Bugün devletin verdiği eğitimlerle meslek sahibi olan ve işe başlayan kadınlarımızı gördükçe mutlu oluyorum.

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Bugün KOSGEB desteklerinin yarıya yakınını kadınlarımızın kullandığını gördükçe memnun oluyoruz. Kırsal kalkınma destekleriyle kadınlarımızın başardığı işleri gördükçe seviniyoruz. Fabrikalardan kooperatiflere kadar üretimin her alanında kadınlarımızın güçlendiğini gördükçe, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Kamu ve özel sektörde yönetim ile karar organlarının her seviyesinde sayıları ve de etkinlikleri artan kadınlarımızla gurur duyuyoruz.

Bir dönem kadınlarımızın kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik. Üstelik bu ilkelliklerini çağdaşlık kılıfı altında satmaya çalışıyorlardı. Verdiğimiz büyük mücadele neticesinde tüm bu engelleri, ön yargıları ve yanlış kabulleri birer birer geride bıraktık. Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtarmaya çalışırken, aynı zamanda eğitimden istihdama her alanda kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık uygulama politikalarını da hayata geçirdik. Yaygınlaştırdığımız okul öncesi eğitim ve bakım kuruluşlarıyla, çalışan çocuklu kadınlarımıza destek olduk.

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"DİĞER PARTİLERİ ŞÖYLE ÜST ÜSTE KOYUN, BUNLARIN BİZİM KADIN ÜYEMİZ KADAR BİLE ÜYELERİ YOK"

TBMM’de en yüksek kadın temsil oranına ulaştığımız, eğitimden bankacılığa pek çok sektörde kadın istihdamının erkekleri geride bıraktığı bir döneme ulaştık. Kadınlarımıza olan güvenimizin en önemli tezahürü, Türkiye’de kadın kolları teşkilatlanmasına resmen ve fiilen bünyesinde yer veren ilk Parti ve bunu gerçekleştiren ilk Genel Başkan olmamızdır. AK Parti, bugün itibariyle 5 milyon 560 bin kadın üyesi olan bir partidir. Diğer partileri şöyle üst üste koyun, bunların bizim kadın üyemiz kadar bile üyeleri yok. Geçmişte sadece belli faaliyetlerin aracısı olarak görülen kadın kolları teşkilatlanmasını, biz partimizin üç ana saç ayağından birisi haline getirdik. Kadınları siyasetin nesnesi olmaktan çıkardık, öznesi haline getirdik. Hamdolsun kadınlarımız da bize sahip çıktı, bizim hep yanımızda oldular. Bizimle mücadeleye girecek olan 2 defa düşünmesi lazım. Kadının gücünün ve fendinin galip gelemeyeceği mücadele yoktur.

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TÜRKİYE YÜZYILI SİYASİ DEĞİL MİLLİ BİR PROJEDİR

Kadınlarımızın desteği ve duasıyla bugünlere geldiğimiz gibi inşallah Türkiye Yüzyılı’nı da onlarla birlikte inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bunun için Türkiye Yüzyılı’nın siyasi değil, milli bir proje olduğunu, milli biz vizyon olduğunu söylüyoruz. Sizlerden de Türkiye Yüzyılı mücadelemize emeğinizle, fikrinizle, tercihinizle katkıda bulunmanızı özellikle istirham ediyorum. Ülkemizi 2023’e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyetimizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine sizlerle birlikte ulaşacağız.