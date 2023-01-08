Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı: Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sevgili Antalyalılar, değerli yol arkadaşlarım. Sizleri selamlıyorum. Sizleri birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bugün açılışını yaptığımız projelerin, Antalya'ya hayırlı olmasını diliyorum. 89 ayrı yatırımı bugün Antalya'mıza kazandırmanın gururunu yaşadık. Antalya'daki toplu açılış töreninde bugün katılımın resmi rakamlarını istedim ve 90 bin olduğunu resmi makamlar bana söyledi.

Geçen ay çok ciddi sel ve taşkına maruz kalan Kumluca ziyaretimizde, 1 ay içerisinde devletimizin desteği ile bu yaraların nasıl sarıldığını görmüş olduk. Yangın bölgelerindeki gençleştirme çalışmaları görmüş olduk. Gündemi zehirleyen muhterislere rağmen Türkiye bu zorlukların üstesinden gelmeyi bilmiştir.Kumluca'da AFAD, Kızılay 2-3 gün içerisinde ekiplerle bu sıkıntılı halden vatandaşlarımızı kurtardılar. Kumluca şimdi yeni bir görünüme sahip oluyor. Bunları birlikte yapıyoruz. Yola çıktığımızda ne dedik. Durmak yok yola devam.

Haberin Devamı

"BİZ BİLİYORUZ Kİ DÜNYA ANCA BARIŞ ÜZERİNDE YÜKSELİR"

Şurada 4-5 gibi bir dönemde yoğun bir çalışma yapıp inşallah sandıkları patlatırcasına neticeyi alacağız. 2023'ten sonrasını da Türkiye'de biz imar edeceğiz. Dünya Türkiye'ye bakıyor. Rusya-Ukrayna'da dünya bir müdahalede bulunabiliyor mu? Hepsi silah tüccarlarına bakıyor. Biz de acaba dünya barışını nasıl sağlayabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Putin ile görüşüyoruz, Zelenski ile görüşüyoruz. Biz biliyoruz ki dünya anca barış üzerinde yükselir. Sayın Putin bana diyor ki ben tahılı vereyim siz fakir Afrika ülkelerine ulaştırın. Biz bunu una çevirelim, Afrika ülkelerine gönderelim. Mutabık kaldık. Fakat biz kararlıyız, biz fakir Afrika ülkelerine bu ürünleri göndereceğiz.

"TÜM ZARARLARI REKOR SÜREDE GİDERİYORUZ"

Şimdi nerede bu devlet diye sorulmuyor. Tüm zararları rekor sürede gideriyoruz.

Hep beraber bölgelere dağıldık, bizim için önemli olan... Anamız da orası babamız da orası... Bugün bir tanesi şunu söyledi. Ben böyle bir şeyi umut etmezdim ama siz beni yanılttınız. Siz bizi süratle yaptınız teslim ettiniz. Evler de maşallah villa. Emeği geçen arkadaşlara Bakan arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Haberin Devamı

Bugünkü buluşmamızı, demokrasimiz için çok önemli bir yerde gerçekleştiriyoruz. Gerçekten muhteşem bir tarih var orada. Celal Bayar ve Adnan Menderes tarafından temelleri atılan bir dokuma fabrikası. Şimdi bunun altını çiziyorum. CHP'ye gönül veren milletim, 27 Mayıs zihniyetinin ve Yassıada zulmünün de bir nişanesi olarak da bunu görsün. Türkiye'nin 70 sene önce başlattığı kalkınma yolcuğunun nasıl ve kimler tarafından kesildiği gösteren bir mekandayız.

"TÜRKİYE'Yİ BİRİLERİNİN AYAK OYUNLARINA MAHKUM ETMEMEKTE KARARLIYIZ"

Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz, aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Türkiye'yi birilerinin ayak oyunlarına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Meclis’e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifiyle inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha mükemmel hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400’ün üzerinde bir kabul oyuyla meclisimizden geçeceğini ümit ediyoruz.