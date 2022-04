Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adaletin olmadığı yerde refah olmaz

Haberin Devamı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Davetimize icabetle iftar soframıza teşrifleriniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bugün AYM'nin kuruluşunun 60. yılını kutluyoruz. AYM gerek hukuk sistemimizin, gerek cumhuriyetimizin en köklü kurumları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Sayın Başkan ve üyelerin şahsında AYM'nin 60. yaşını canı gönülden tebrik ediyorum. Kardeşliğin, dostluğun, muhabbetin gönülleri doldurduğu bu kutlu ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, barışa, huzura, istikrara kapı aralamasını rabbimden niyaz ediyorum.



"DEVLET İŞLEYİŞİNDE HER İŞİN BAŞI ADALETTİR"



Sadece devleti değil bireyden başlayarak, tüm toplumu ayakta tutan temel direk de adalettir. Adalet hangi ırktan, hangi inançtan, hangi renkten, hangi coğrafyadan olursa olsun tüm insanlığın ortak arayışı, ortak talebi, ortak değeridir. Devlet işleyişinde her işin başı adalettir. Ecdadımız ilk insanla birlikte var olan bu hakikati adalet dairesi tabiriyle tekemmül ettirmiş, kurumsallaştırmıştır. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, güvenlik olmaz, kalkınma, ilerleme, refah olmaz. Türkiye özellikle son 20 yılda demokrasi ve kalkınma atılımları sayesinde kendini bu ateş çemberinin dışında tutmayı başarmıştır. Asırlar boyunca atalarımıza rehberlik eden adalet dairesi 2002'den beri bizim de devlet ve siyaset tasavvurumuza istikamet çizdi.



"ADALETE GÜVEN GELİŞİYOR"



Yargıda da temel kanunların yenilenmesinden geleneksel mimariye sahip yeni adliye sarayların inşasına, UYAP'ın kuruluşuna kadar cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarını gerçekleştirdik. Hakimlerimizin, savcılarımızın ve yardımcı personelin eğitimi, özlük ve ve sosyal haklarında da düzenlemeler yaptık. Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz Darbe girişimi gibi, rağmen adalete güven gelişiyor. Türk demokrasisini birinci sınıf demokrasi haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



"EN KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLERİ BİZ YAPTIK"



Mevcut anayasamız, maalesef ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Bu anayasa son 40 senede birçok kez değiştirilmiştir. 82 anayasası ile ilgili en kapsamlı değişiklikleri biz yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilince çift başlılık sorununa son verdik. Tüm bu revizyonlara rağmen anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tam olarak ortadan kaldıramadık. Değişikliklerle adeta bir yapmalı bohçaya dönüşen 82 anayasasının çözümsüzlük kaynağı olduğu her sınamada karşımıza çıkıyor. Bu anlayışla geçen yıl çağrı yapmış ve hazırlıklarımızı tamamlamıştı. Ancak muhalefet partilerin hiçbiri ortaya somut bir anayasa teklifi koyamadığı için bu girişimimiz yarım kaldı.