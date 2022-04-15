Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' diyerek açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
* İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.
* Her ne kadar geçmişinden birileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa bile kadınlar bizim için sosyal hayatta saygıdeğer biryere sahip olmuştur.
"ÜLKEMİZİ KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARACAĞIZ"
* Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.
* Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin özverinin sembolüdür.
* Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.
KADES UYGULAMASI
* KADES uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren bir yeniliktir.
* Kadına şiddetin ve cinayetlerinin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.