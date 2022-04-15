Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' diyerek açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



* İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.



* Her ne kadar geçmişinden birileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa bile kadınlar bizim için sosyal hayatta saygıdeğer biryere sahip olmuştur.



"ÜLKEMİZİ KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARACAĞIZ"



* Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.



* Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin özverinin sembolüdür.



* Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.







KADES UYGULAMASI



* KADES uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren bir yeniliktir.



* Kadına şiddetin ve cinayetlerinin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.