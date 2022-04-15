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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kararlıyız' diyerek açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şiddet Mağduru Kadınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlıyız diyerek açıkladı: Ülkemizi kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şiddet mağduru ailelerle iftar programında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

* İnsanın insana şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadın sevginin sembolüdür.

* Her ne kadar geçmişinden birileri farklı fotoğraflar çizmeye çalışsa bile kadınlar bizim için sosyal hayatta saygıdeğer biryere sahip olmuştur.

"ÜLKEMİZİ KADIN CİNAYETLERİ AYIBINDAN KURTARACAĞIZ"

* Ülkemizi kadına şiddet ve kadın cinayetleri ayıbından kurtarmakta kararlıyız, amasız fakatsız mücadeleyi sürdüreceğiz.

* Bizim medeniyetimizde kadın merhametin, sevginin özverinin sembolüdür.

* Bugün gelişmiş olduğunu söyleyen Batı ülkeleri, kadına şiddet ve cinayet listelerinde ilk sıralarda yer alıyor.

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KADES UYGULAMASI

* KADES uygulaması şiddet mağduru kadınlarımıza tek tuşla emniyet teşkilatımıza ulaşma imkanı veren bir yeniliktir.

* Kadına şiddetin ve cinayetlerinin önüne geçmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Şiddet Mağduru Kadınlar

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