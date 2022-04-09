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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Güvenlik Personeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik personeli ile iftar programında açıklamalarda bulundu. "Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz" ifadelerini kullandı.

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

* Türk Polis teşkilatının 177. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bu güne teşkilatta görev yapan tüm polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Asayişten, terörle mücadeleye kadar kahramanca mücadele eden cesur jandarmalarımıza başarılar diliyorum. 

* Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Teröristleri gizlendikleri inlerinde buluyor, tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.

* Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik


* Güvenlik kurumlarını sadece FETÖ'den temizlemekten kalmadık, personel eksikliğimizi de tamamladık

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* Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyonlara rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı.

* Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#İftar#Güvenlik Personeli

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