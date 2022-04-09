Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütlerini bitirme noktasına getirdik

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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



* Türk Polis teşkilatının 177. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bu güne teşkilatta görev yapan tüm polislerimizi rahmetle yad ediyorum. Asayişten, terörle mücadeleye kadar kahramanca mücadele eden cesur jandarmalarımıza başarılar diliyorum.



* Terör örgütlerini sınırlarımızın içinde bitirme noktasına getirdik. Teröristleri gizlendikleri inlerinde buluyor, tepelerine biniyor, başlarını eziyoruz.



* Toplumun can ve mal güvenliğine yönelik her türlü tehditle mücadele etmek devletin asli görevidir.





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* Güvenlik kurumlarını sadece FETÖ'den temizlemekten kalmadık, personel eksikliğimizi de tamamladık

* Türkiye bölgesindeki krizlere, provokasyonlara rağmen dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olarak öne çıktı.



* Büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece ve sadece vazifenize odaklanın.