Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizleri içinde bin aydan daha hayırlı kadir gecesini barındıran bu mübarek günlere kavuşturduğu içi rabbime hamdediyorum.



Yarın bir haftayı yakılıyoruz. Elhamdülillah, çok çok ihtişam dolu bir ramazan ayıyla iç içeyiz. Hep birlikte İslam dünyası, tüm insanlık için barışa, huzura vesile olması için rabbimden niyaz ediyorum.

Son iki yıl koronavirüs nedeniyle ramazan aylarını biraz buruk geçirdik. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadıkları günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan devam ettirdik.



Başta Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim camiamızın diğer mensuplarına, siz saygıdeğer hocalarımıza şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum.