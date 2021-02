Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler: 'Sen ne yüzsüzsün, terbiyesiz herif'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün Ankara İl Kongremizle beraber Ordu ve Şanlıurfa İl Kongrelerimizi de gerçekleştiriyoruz. Bugünkü kongremizle birlikte 72 il kongremizi tamamlamış oluyoruz. Koronavirüs sebebiyle kongrelerimizi arzu ettiğimiz şekilde yapamasak da coşkumuzda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirleri alarak kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. AK Parti milletimizin birliğini en sağlam şekilde muhafaza eden siyasi partidir. Hal böyleyken kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Sabah söyledikleri yalanlar akşam olmadan ellerinde paylıyor. Her defasında iktidarın dozunu arttırsalar da milletimizin partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar. Cumhur İttifakı da maruz kaldığı onca saldırıya rağmen her geçen gün daha da güçleniyor.

BAY KEMAL, DİYARBAKIR ANNELERİNİN FERYATLARINI DUYDUN MU?

Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan sıkılmadan 13 şehitle ilgili 'Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanı diyorsun'. Sen ne yüzsüzsün ya? Sen nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere 'bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır' diyorsun? Terbiyesiz herif... Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanı'na fatura kesmeye kalkıyorsun. Sen teröristlerle el ele kola Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara'da, Cudi'de, Tendürek'te, Bestler Dereler'de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın.

TERÖRİSTLERE O İNLERİ MEZAR EDECEĞİZ

Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat biz bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürüyoruz. Bay Kemal, şu teröristlere bir gün terörist de be... Diyebiliyor mu? Diyemez. Çünkü onlarla ortak. PKK'nın Suriye uzantısını terör örgütü olarak görmüyorum diyenler Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Bu günlere birinin ihsanı ile değil DEAŞ'ından PKK'sına, FETÖ'süne kadar nice katil sürüleri ile mücadele ederek geldik. Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C'lileri temizle. Bunların her şeyini senin önüne koyacağız merak etme. Terörün başını ezene, terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Operasyonlarımızı devam ettireceğiz.

AŞILAMADA RAKAM 5 MİLYONU GEÇTİ

Şu anda aşılamada 5 milyon 200 bin kişi geçtik. Yoğun bir şekilde de aşılama kampanyası devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok.

KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI? ERDOĞAN: KARARLARI KABİNE SONRASI AÇIKLAYACAĞIZ

Kısıtlamaların işçi, esnaf ve çalışanlar üzerindeki yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de Kabine'de alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız. Şehir hastanelerimiz başta olmak üzere sağlık tesislerimiz salgınla mücadelede baş rol oynadı. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk. Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayımızla, 1 milyon 100 bini aşan sağlık ordumuzla süreci alnımızın akıyla yönettik. İsraf dedikleri, ne gerek var diyerek çamur attıkları bu hastaneler on binlerce vatandaşımızın hayatının kurtulmasına vesile oldu.

Biz kamuda başörtüsüne serbestlik getirdiğimizde engellemek için Danıştay'a koşan siz değil miydiniz? Ankara'da kendisinin her gün kullandığı Malazgirt Bulvarı'na karşı çıkanlar siz değil miydiniz? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne olmadık iftiraları atanlar siz değil miydiniz Bay Kemal. Gezi olayları sırasında vandallarla beraber İstanbul ve Ankara'yı ateşe verenler, belediye otobüsünü yakanlar siz değil miydiniz? Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarma için attığımız adımları sabote eden siz değil miydiniz? Bu millet CHP'nin yaptıklarını unutmadığı için emaneti bunlara asla teslim etmedi, etmez. Bay Kemal şu anda Almanya o bölgelere kaçmış olan Dündar'ı savunuyor. Kimi savunuyor, Selo'yu savunuyor. Bunların suçlu olmadığına adeta hükmediyor. Bizim teröristleri savunmak gibi bir derdimiz olamaz. Siyaseti başkaları gibi sırça köşklerde değil milletimizin arasında yapacağız. Kibri kapımıza asla yaklaştırmayacağız. Milletle arasına mesafe koyan bir hareketin varacağı yer tarihin tozlu sayfalarıdır. AK Parti yaşadığı onca ihanete, operasyona rağmen hala dimdik ayaktaysa bunun sebebi milletle kurmuş olduğu samimi bağdır.