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Haber Giriş: 10.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin 4 il kongresinde önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partisinin 4 il kongresinde önemli açıklamalar
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat, Tunceli 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'nin kritik döneminde hayatınızın diğer alanlarından fedakarlık yaparak sorumluluk üstlendiğiniz için teşekkür ediyorum. Türkiye'de geçtiğimiz 18 yılda elde ettiği başarının kahramanları bu kadrolardır.  Son iki asırdır önümüze konan engeller nedeniyle dünyanın yaşadığı değişimlerin çoğu onların gerisinde kalmıştır. İstiklalimize, istikbalimize sıkı sıkı sarılan milletimizle yürüdüğümüz yolda zafere ulaşmamıza engel olamayacaklar. Dün en temel insani ihtiyaçları için gereken altyapıdan mahrum Türkiye'den bugün gelişmiş ülkelerin bile gıptayla izlediği yere geldiysek yarın da lider ülkeler arasına gireceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokacağız.  Cumhur İttifakı olarak ülkemizi hedeflerine ulaştırmak için daha çok çalışacağız. AK Parti'nin siyaseti hizmet siyasetidir. 

Artık ülkemizin 84 milyona yaklaşan nüfusunun her ferdini partimizin tabi üyesi olarak görüyorum. Oy oranı sandıkta ortaya çıkıyor. Mücadelenin asıl görüleceği yer sandık gününe kadar yapılan çalışmalardır. 

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