Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına riayet ederek yürüttüğümüz kongrelerimiz büyük bir coşkuyla gerçekleşiyor. Ülkemize ve milletimize hizmet heyecanımızı yenilediğimiz kongrelerimizi, demokrasi şölenlerine çeviren kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Bizim siyasetimizin temelinde elbette asırlardır elden ele aktarılarak bugünlere ulaşan bir büyük dava vardır. Milletimize hizmetkarlığımızı, ülkemizi daha çok güçlendirerek refahı daha çok artırarak gösteriyoruz.

AK Parti kadroları gece gündüz çalışmıştır. Hiçbir sıfat, hiçbir konum manevi huzurdan daha büyük değildir, olamaz.

Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden bu anlayışla çok daha verimli çalışmalar bekliyoruz.

"2023 SEÇİMİ KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Teşkilatlarımızda sorumluluk üstlenen arkadaşlarımızın, samimiyetle gayret göstereceklerine yürekten inanıyorum. Partimizin 18 yıllık kesintisiz iktidarda bulunmasının sırrı, milletimizin her ferdinin kendini bu çatı altında görebiliyor olmasıdır. İnşallah ülkemizin tarihi bir atılımın içinden geçtiği bu günlerle, mücadeleye zafere ulaştıracağız. Bunun için 2023 seçimi kritik öneme sahiptir.

Zihnini ve kalbini Türkiye düşmanlarına kiralamış kişiler, Türkiye'nin demokrasine saldırıyor, bugüne kadar bunların hiçbirine boyun eğmedik, eğmeyeceğiz.

"RABİAMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Çocuklarımıza 2053 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi miras bırakmak için daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte rabiamıza daha sıkı sahip çıkmak zorundayız. Rabiamız geleceğimize güvenle bakabilmemizin en büyük teminatıdır. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinde dönüşümün etkisiyle sallandıkları bir dönemde Türkiye olarak bizim sapasağlam ayakta durabilmemizin yolu buradan geçiyor.

Tabii bütün bunlar ancak gören gözler duyan kulaklar ve adaletin yuva yaptığı kalpler için geçerlidir. Kinleri, hırsları ve karanlık hesapları, özellikle kendi ülkerinin felaketlerini dilecek kadar yollarını şaşıranlara diyecek şey bulamıyoruz. Bunlara da doğruyu, hakkı, hakkaniyeti, yaptıklarımızı ve hedeflerimizi anlatmayı sürdüreceğiz. Bu konuda sizlere güveniyorum.

Bugüne kadar ne yaptıysak, milletimizle birlikte yaptık, ne başardıysak sizlerle birlikle başardık. Basın ve sosyal medya mecraları siyasetimizin sadece duyurulma yeridir.