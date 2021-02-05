Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

2023 seçimlerinde sandıkları öncelikle sizlere emanet edeceğiz. Kadınlara sadece vitrin süsü olarak bakan bir siyasi hareketin milleti temsil etmesi mümkün değildir. Türkiye'de kadınları yok sayan, görmezden gelen, kadınların gücünü harekete geçiremeyen bir siyaset başarıyla ulaşamaz. Kadınların siyasi hayata katılımında AK Parti'nin imzası bulunuyor. Kadını gerçek anlamda özgürlüklerine kavuşturmak için çabaladık. TBMM'de AK Parti grubunda 54 kadın vekilimiz, kabinede 2 kadın bakanımız var. Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan siyasi sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir. Kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek AK Parti'nin yükselişinin önüne hiçbir şey geçemez. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. AK Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Yaratılış gereği hayatın yarısında erkek, yarısında kadın vardır. Kadınların kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmasını istiyorum.

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır.