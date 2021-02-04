Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

YÖK Anadolu Projesi'nin hayata geçirilmiş olmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyona yükseldi. Ülkemiz Avrupa'da üniversiteye erişim sayısında ilk sıraya çıktı. Bu artışta kız öğrencilerimizin önemli bir yer tutmasıdır. Üniversitelerde daha önce yüzde 42 düzeyinde olan kız öğrencilerimizin oranı bu yıl itibarıyla yüzde 49'a yükseldi. Bütçeden üniversiteler için ayırdığımız pay da ciddi oranda artmıştır.

Kalite odaklı yapısal dönüşümler de gerçekleşmiştir. Yükseköğretim Kalite Kurulu ilk defa bu dönemde kuruldu. Ar-ge ve inovasyonu teşvik eden işbirliğine açık bir iklimin oluşmasını, tematik alanlarda ihtisaslaşmasının sağlanmasını hedefliyoruz. Tek tipçi anlayıştan uzaklaşan üniversitelerimiz birbirinin kopyası olmaktan çıkmıştır. Hala devletten ve toplumdan kopuk şekilde inşa ettikleri hükümranlık alanlarını korumak isteyenler de var. Ama onlar da bu millete hizmet etmekle mükellef olduklarını anlayacaklar. Yükseköğretim eğitim programları danışma kurulunu hukuki bir zemine kavuşturduk. Meslek Yüksekokullarının özellikle organize sanayi bölgesinde faaliyet göstermesini özendirmek için öğrenci başına teşvik uygulamasını getirdik. Salgın döneminde üniversitelerimiz başarılı bir uzaktan eğitim hizmetini verdiler. Bu sayede üniversitelerimiz pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi bir hafta açılıp bir sonraki hafta kapandığı bir belirsizlik dönemi yaşamadı.