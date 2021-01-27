Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:



TBMM Genel Kurulumuz dün itibari ile çalışmalarına başladı. Aradan geçen süre içerisinde milletvekilleri arkadaşlarımızla görüşme imkanları bulduk. Salgın sebebi ile ara verdiğimiz il kongrelerimize 13 Ocak’ta başladık. 2 haftada 27 kongremizi tamamlamış olacağız bugün itibarıyla toplamda da 47 il kongresini tamamlamış olduk. Kongrelerimizde görev üstlenen arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Kongrelerimize verdiğiniz destek için sizlere de teşekkür ediyorum.

AK Parti’nin girdiği 15 genel seçimin birinci olarak çıkmasının sırrı milletimizle tesis ettiği gönül bağıdır. AK Partiyi bugünlere getiren milletimizdir. Biz de ülkemizi sürekli daha ileriye taşımaya çalışarak bu vefa borcumuzu ödemeye çalışıyoruz.



Ülkemizin demokrasi ve ekonomide adeta çağ atladığını yaşayarak şahitlik etmeyenlere bunları geçmiş dönemlerle mukayeseli olarak anlatmamız şarttır. Dün Elazığ’da daha öncekilerle birlikte sayısı 8 bini bulan deprem konutlarının teslim törenine katıldık. Yaz aylarına kadar Elazığ’da 20 bin Malatya’da 6 bin konutun tamamını hak sahiplerine vermiş olacağız.

Cuma günü Türkiye Genç İş adamları Konfederasyonu ile bir araya gelerek kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye’ye verdikleri samimi destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.



Geçtiğimiz yılı 169 buçuk milyar dolar ihracat ile kapatan program hedefinin de üzerine çıkaran iş dünyamıza buradan bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum.

Ülkesine ve milletine karşı sorumluluk hisseden herkesten tek beklentimiz kendi üzerine düşen görevlerini gereği ile ifa etmesidir. Bu şekilde görevlerimizi hakkıyla yerine getirdiğimizde Ne Türkiye’nin, ne Cumhur ittifakının ne de AK Parti’nin önünde durabilecek hiçbir güç tanımıyorum.



Milletimiz her birimizin teker teker takip ediyor ve karnemizi dolduruyor. Seçim günü bu karne önümüze oy oranı olarak çıkacak.



Bunun için hep birlikte çok çalışmalıyız, AK Parti grubu Cumhur ittifakının ortağı ile birlikte meclisin lokomotifidir. Yürütmede bizim yasamada sizin yapmanız gereken görevler var. Meclis gündeminde önceden kalan yasama programını sizler zaten iyi biliyorsunuz. Yakında yeni reform paketlerini milletimizle paylaşmaya başlayacağız. Türkiye’yi ekonomide güven ikliminin geliştirilmesine kadar geniş bir alanda gelişmesini sağlayacak bu reformlara kavuşturacağız. Önemli düzenlemeler olacak.

Tek vaatleri Tayyip Erdoğan’ı indirmek olan bir muhalefete millet iktidarı vermez. Küresel siyasi ve ekonomi değişiklik sürecinde Türkiye'yi nereye getireceğini söyleyemeyen, projesi olmayan, kadroları kifayetsiz hiçbir yapı milletimizden iktidar vizesi alamaz. Hamd olsun, bizler tüm şeffaflığımızla milletimizin huzurundayız. 2023 seçimlerinde bir kez daha sandıktan zaferle çıkarak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa süresinde yeni bir safhaya geçeceğiz.

Aradan geçen 1 ayda yaşanan her gelişme, CHP testisi içindeki cürufun nasıl olduğunu bizlere göstermiştir. Taciz, tecavüz, hırsızlık skandallarının üzerini örtmek için hem bize hem milletimize hakaretlerin dozunu artırmaya başladı. Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış misali, özür dileyecek yerde işi pişkinliğe vuruyor. Yalan olduğu defalarca ortaya konmuş konuları utanmadan, arlanmadan tekrarlayanlara pişkin denmez de ne denir?

Cumhuriyetin ilk partisini, bölücü örgütün payandalığını üstlenen yüksek siyaset oyunlarını millet başlarına geçirecektir.

Önlerine geleni tek adamlıkla suçlayanların kendi partilerinde oynadıkları tek adamcağız rolünü tebessümle izliyorum.



Bir de halkçılık diyerek kendilerini halkın içinde bizi de sarayların içinde sefa süren olarak göstermeye çalışmıyorlar mı işte orası artık sözün bittiği yere dönüşüyor. Bu zatları şimdiye kadar milletimizin içinde pek görmedik. Ama biz hayatımızın her döneminde olduğu gibi şimdi de milletimizin içindeyiz.

SSK’nın başında bu adam bulunmadı mı SSK’nın başında bulunduğu zaman hastanelerde hastalarımızın ne hale düştüğünü tabi şimdi Z kuşağı bilmiyor. Bay Kemal’in döneminde biz hastaneler rehin alınan vatandaşları gördük. Bunları bizim milletimize anlatmamız gerekiyor. O dönemde maalesef ölülerimiz bile rehin alınıyordu.

Bu ara bir militan lafı tutturdu gidiyorlar. Bunlara göre Cumhurbaşkanı militan, bakanlar militan, Cumhur ittifakı ve AK Parti tepeden tırnağa militan, Hakimler savcılar militan, valiler kaymakamlar militan, generalinden uzman çavuşuna kadar tüm askerler militan, diplomatlar militan, polisler ve öğretmenler başta olmak üzere memurların hepsi, işçiler, esnaf, iş adamlarının hepsi zaten militanın önde gideni. Aslında bunlara göre milletin kendilerine oy veremeyen yüzde 75’in tamamı militan. Bu anlayışa göre CHP’ye oy vermeyen hiç kimse şeref, onur namus sahibi olma hakkına da sahip değildir. Nitekim militan dedikleri kesimlere ağızlarını köpürte köpürte bu ithamları yöneltiyorlar.

Erken seçim diyorlar sabrın varsa Haziran 2023’e kadar bekleyeceksin Bizim yapacak daha çok işimiz var.

Şunu tekrar hatırlatıyorum. İçişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi. Bu ülkenin yargısı var. Ve kendilerine hakaret eden bu zata bütün bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Herkes davasını açmalı. Bu memleket sahipsiz değil. Gereği yapılmalıdır. Milletimiz mahalle yanarken kendi kısır hesaplarının peşinde koşanlarının hesaplarını kökten dürene kadar biz de mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

Esnaflarımızı bugüne kadar yalnız bırakmadık. Bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Esnafımıza doğrudan esnaf desteği ve kira ödemeleri desteği kapsamında 3 ay süre ile aylık bin lira esnaf desteği büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde 500 lira kira desteği ödemesine devam ediyoruz.

Lokanta, restoran ve kafe gibi sektörlerde alınan tedbirler nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan 2019 cirosu 3 milyon lira ve altı olanlara destek ödemesi yapacağız.



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