Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Salgın sebebiyle kongrelerimizi oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldık. Şubat sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes demektir. AK Parti'nin son 18 yılın değil aynı zamanda geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz. AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de milletimizin kendisidir. Önce gönül kazanacağız sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma siyasetimizin tescil ve duyurma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmaktır. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. Genel başkanından sandık görevlisine kadar uzanan siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımıştır. Bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak hem Türkiye'yi ileriye taşımak için Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız.

CHP'DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR

AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti bu ülkenin her karış toprağında karşılığı olan bir hakikattir. Ülkemize cumhuriyet tarihinde yapılanların kat ve kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Her alanda ülkemize çağ atlattık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken dünyaya bakışını değiştirdik. Tüm bu başarıları vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin tuzaklarına rağmen elde ettik. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Karşımıza çıkan ana muhalefet kadrolarının hiç biri bizimle hizmet ve ser siyaseti rekabetine girmemiştir. Kimi zaman darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahşedilmesini istemişlerdir. Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı muhalefet tarzı olarak benimsemişlerdir. Geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. CHP kendi hükmü şahsiyeti adına ne yapıyor, hangi projeyi üretiyor. Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. CHP'nin bir kefesinde İYİ Parti diğerinde HDP var. CHP'ye düşen bu iki kefeyi dengede tutarak yarı gizli ittifakı dengelemektir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Partisinin başına kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Ülkemizin ana muhalefet partisinin bu hale düşmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye'de sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli bir duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar olduk.

ESNAF VE SANATKARLARA MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Buradan esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun.