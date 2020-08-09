Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- Bugün Gebze'de gerçekten dolu dolu bir gün geçiriyoruz.

- Toplam kapalı alanı 29 bin 500 metre kare olan merkezimizin yatırım bedeli yaklaşık 73 milyon TL'dir. 225 polikinik odası bulunuyor.

- Burada denek hayvanları için kurulan elektro fizyoloji, laboratuvarlar ve deneylerde çok başarılı sonuçlar elde edeceğimizi umuyoruz.

- Dünya genelinde 750 bin kişinin hayatına malolan korona salgını birçok şeyi göstermiş oldu. Salgın döneminde pek çok gelişmiş ülkenin sağlık sistemlerinin çöktüğüne şahitlik ettik. Bırakın vatandaşlarına sağlık çalışanlarına bile tıbbi malzeme tesis edemeyen ülkeler oldu. Elbette herbir ülkenin bu yaşananlardan alacağı derler vardır. Türkiye olarak biz de sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk.

- İstanbul'daki acil durum hastanelerimizi diline dolayanlar vatandaşlarımıza derme çatma fuarları sahra hastanesi olarak duyurdular.

- Tüm bunlara rağmen güçlü alt yapımız, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarıyla en kritik evreyi atlattık.

- Sosyal devlet anlayışı salgınla birlikte daha iyi anlaşıldı. Sağlık yatırımlarımızın kıymeti görüldü.

- Muhalefetin sürekli araştırdığın 'gereksiz' dediği sağlık sisteminin önemi görülmüştür. Şov yapmaktan, karamsarlık aşılamaktan kendi asli görevlerinin yapmaya vakit bulamadılar.

- Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik.

- Can sıkıcı ve utanç verici görüntülerin hiçbiri ülkemizde yaşanmadı. Hiçbir hastanın tedavisi ihmal etmedik. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde en çok fayda sağladığımız tesislerimizden birisi oldu. Bugüne kadar 150 ülke ve 6 uluslararası kuruluşun sağlık malzemesi desteği talebini biz karşıladık. Türkiye olarak biz de bu süreçte sağlık sistemimizi test etme imkanı bulduk.

- Maalesef maskesini takmaya, ya da maske bulundurup çenesinin altında taşıyanlar var. Yanlış yapıyorsunuz. Allah göstermesin vefat edenleri görüyorsunuz. Hastanelerde yatanların durumunu görüyorsunuz. Açık plajlar vs lütfen bu dönemde bunları bırakalım. Hiçbirimizin ihmalkar davranarak ne kendimizin ne de sevdiklerimizin sağlıklarını riske atma lüksü yoktur. Vatandaşlarımdan salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını, muhakkak kurallara uymalarını istiyorum.